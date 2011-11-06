-Galatasaray'a bayram yok İSTANBUL (A.A) - 05.11.2011 - Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında Mersin İdmanyurdu ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında çok önemli puan kaybı yaşadı. Lider Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında puan kaybettiği haftada Mersin İdmanyurdu'nu yenerek puan farkını 1'e indirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı takım, bu isteğini elde edemedi. Sahasındaki son iki maçında önce Gaziantepspor'a 4-2 yenilen, ardından da Mersin İdmanyurdu ile berabere kalan Galatasaray, taraftarına galibiyet izletemedi. Ayrıca kendi evindeki maçlarda bu sezon en az 2 gol atmayı başaran ''Cim-bom'', ilk kez Türk Telekom Arena'da bir mücadeleyi golsüz tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, 10'uncu hafta sonunda ligdeki puanını, bu akşak kazandığı 1 puanla 18'e yükseltti. -Mersin İdmanyurdu, ''Üç Büyükler''den ilk puanını çıkardı- Galatasaray ile tarihindeki 23'üncü lig maçına 28 yıl aradan sonra çıkan Mersin İdmanyurdu, Türk Telekom Arena'dan 1 puanla ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında ''Üç Büyükler''le maçlarını bitiren Mersin İdmanyurdu, ilk puanını da Galatasaray'dan almış oldu. Konuk ekip, daha önceki maçlarında Fenerbahçe'ye 2-1, Başiktaş'a ise 1-0 mağlup olmuştu. Öte yandan, İstanbul'da bugüne kadar Galatasaray'a karşı kazanamayan Mersin İdmanyurdu, bu alışkanlığını yine sürdürdü. -Gol kaçırma yarışı- Galatasaray-Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında her iki takım da adeta ''gol kaçırma'' yarışına girdi. Mersin İdmanyurdu, maçın ilk yarısında Moritz ile bir penaltı kaçırıp, ikinci yarıda ise Nduka ile inanılmaz bir gol fırsatını değerlendiremezken, Galatasaray ise Elmander ile girdiği pozisyonlarda birçok gol şansını kullanamadı. -Muslera önce penaltı yaptırdı, sonra kurtardı- Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ilk yarının son dakikasında penaltıya neden olurken, daha sonra bu hatasını telafi etti. Ceza sahası içinde Moritz'i düşürerek penaltı yapan Muslera, yine Moritz'in kullandığı penaltı vuruşunda güzel bir kurtarışla gole izin vermedi. -Ayhan Akman ligde 4'üncü dalyasını yaptı- Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ayhan Akman, Mersin İdmanyurdu maçında forma giyerek, kariyerinin 400'üncü lig maçına çıkmış oldu. Profesyonel kariyerine 1994-1995 sezonunda Gaziantepspor formasıyla başlayan 34 yaşındaki futbolcu, ilk takımında 4 sezon top koştururken, daha sonra transfer olduğu Beşiktaş'ta ise 3 sezon forma giydi. Kariyerinin 3'üncü takımı olan Galatasaray'da 2001-2002 sezonundan itibaren oynamaya başlayan Ayhan, 11'inci sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda kariyerinin 400'üncü lig maçına Mersin İdmanyurdu karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olarak çıktı. Ayhan Akman, kariyeri boyuncu Süper Lig'de toplam 49 gol kaydetti. -Semih Kaya yine alkış aldı- Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Semih Kaya, Kayserispor maçının ardından Mersin İdmanyurdu karşısında sergilediği futbolla alkış aldı. Savunmadaki eksikler nedeniyle Kayserispor maçında bu sezon ilk kez forma şansı yakalayan Semih, futboluyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girerken, Servet Çetin'in yedekte oturduğu Mersin İdmanyurdu mücadelesine yine ilk 11'de başlama fırsatı yakaladı ve bu şansını da oldukça iyi değerlendirdi. -Nduka boş kaleye atamadı- Mersin İdmanyurdu futbolcusu Nduka, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olduktan sonra inanılmaz bir gol fırsatını değerlendiremedi. Sarı-kırmızılı defansın çabalarına karşın ceza sahası içinde kaleci Muslera'yı da çalımlayan Nduka, altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşta topu boş kale yerine üst direğe nişanladı. Üst direğe çarptıktan sonra tekrar oyuna dönen topu Muslera bu kez kontrol ederek tehlikeyi sonlandırırken, Nduka'nın kendisi de kaçırdığı fırsata inanamadı. -Nobre dirsekleriyle nakavt etti- Mersin İdmanyurdu futbolcusu Mert Nobre, karşılaşma içinde girdiği ikili mücadelelerde koluyla yüzlerine vurduğu darbelerle 3 Galatasaraylı futbolcuyu adeta ''nakavt'' etti. Karşılaşmanın ilk yarısında bir hava topunda Ujfalusi'nin yüzüne koluyla vuran Nobre, bu pozisyonda sarı kart görürken, kısa bir süre sonra benzer pozisyonda bu kez Felipe Melo'ya kısa süreli bir sakatlık yaşattı. Maçın ikinci yarısında ise bu kez koluyla Semih Kaya'nın yüzüne vuran Nobre, bu oyuncunun da yerde kalmasına neden oldu. Nobre'nin üç müdahalesinde de sarı-kırmızılı oyuncular sağlık ekibinden yardım almak zorunda kaldılar. -Nobre bu kez atamadı- Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Galatasaray'ın en çekindiği isimlerden olan Mert Nobre, bu kez Mersin İdmanyurdu formasıyla Galatasaray'a gol atamadı. Bu sezon 5 gole imza atan Nobre, Galatasaray'a derbi maçlarda Fenerbahçe formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla da 4 gol kaydetmişti. -Mersin İdmanyurdu iki sakat verdi- Mersin İdmanyurdu, Galatasaray karşılaşmasında iki oyuncusunu yaşanılan sakatlıklar nedeniyle kaybetti. Konuk ekipte Mustafa Keçeli ve İbrahim Kaş, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemeyerek maçtan çıkmak zorunda kaldılar. -Taraftar bayram dinlemedi- Galatasaray taraftarları, Kurban Bayramı arefesi olmasına karşın Mersin İdmanyurdu karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Türk Telekom Arena'daki Galatasaray-Mersin İdmanyurdu karşılaşmasını 33 bin 840 izleyicinin takip ettiği duyuruldu.