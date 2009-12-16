Galatasaray'a Avrupa'da 'Kobra' koruması

T24 - UEFA Avrupa Ligi (F) Grubu’ndaki 6. ve son maçında bu akşam Avusturya’nın Sturm-Graz takımı ile karşılaşacak Galatasaray futbol takımını korumak için Avusturya’nın "Kobra" adlı anti-terör timi görevlendirildi.

Maç nedeniyle Aşağı Avusturya eyaletindeki eğitim merkezinden 50 kadar kobra ajanının bugün Graz’a geldiği öğrenildi.

Almanya’nın tarihi Entebbe baskını ile üne kavuşan GSG-9 birliği örnek alınarak kurulan Kobra anti-terör birliği, özellikle terör ve şiddet olaylarına müdahale etmek üzere faaliyet gösteriyor.

Avusturya emniyetinin Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) kapatılmasından sonra terör örgütü PKK mensuplarının Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde eylem yapacakları yolunda ihbar aldığı ve bu yüzden maç nedeniyle Kobra ajanlarını Graz’a gönderdiği belirtiliyor.

Sturm Graz-Galatasaray maçının Türk ve Avusturya televizyon kanallarının naklen yayınlamasını fırsat bilen PKK mensuplarının maç sırasında sahaya inerek gösteri yapmalarına engel olmak üzere terör olaylarına karşı özel eğitimli Kobra ajanlarının, eğitimli köpeklerle saha içinde görev yapacakları kaydediliyor.

Bu arada PKK mensuplarının stadyuma sopa, propaganda amaçlı pankart ve yaralayıcı malzeme sokmalarına karşı, Türk seyircilerin stada girerken aranacakları öğrenildi.

Stat yönetiminden yapılan duyuruda, seyircilerin stadyuma girerken sopa, flama, pankart, cam şişe ve teneke kutu içinde meşrubat getirmemeleri uyarısı yapıldı.

Galatasaray ile Sturm Graz arasındaki maç TSİ 20.00’de başlayacak.