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Spor

Galatasaray'a Arda müjdesi

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a af çıktı. Arda'nın 1 maçlık cezası, 10 bin lira para cezasına çevrildi.

01 Mayıs 2009 03:00

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a verilen 1 maçlık cezayı, 10 bin lira para cezasına çevirdi.

Kurul, bugünkü toplantısında, Profesyenol Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), cezalı olmasına karşın takımının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı maçta, akreditasyon kartı olmadan soyunma odasına gitmek isteyen ve güvenlik görevlisiyle tartışan Arda'ya verdiği 1 maçlık cezaya yapılan itirazı da ele aldı.

Arda'nın, talimatlara aykırı davrandığının sabit olduğu, ancak benzer birçok ihtilafta ilgililere ihtar cezası verildiği, istisnai durumlarda ise kulüplere para cezası verildiğinin anlaşıldığı vurgulanan Tahkim Kurulu açıklamasında, "Kurulumuz, futbolcuya verilecek cezanın belirlenmesinde, müsabakadan men cezasının niteliği, somut olayın objektif ve sübjektif tüm şartlarının, ihlalde bulunan futbolcunun ve diğer kişilerin kusur derecesinin, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenlerin değerlendirilmesi gerektiği inancındadır. Bu çerçeve içinde yapılan değerlendirme sonucunda, PFDK tarafından Arda Turan'a verilen 1 resmi müsabakadan men cezasının, Futbol Disiplin Talimatı'nın 35/1 maddesi gereğince 10 bin lira para cezası olarak düzeltilerek, oyçokluğuyla (Tolga Aytöre, Tanju Güvendiren ve Yener Ünver'in kararın aynen onanması şeklindeki karşı oylarıyla) onanmasına karar verildi" denildi.

Bu arada Antalyasporlu futbolcu Sedat Ağçay'a, Kayserispor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle verilen 2 maçlık ceza da Tahkim Kurulu tarafından 1 maç olarak değiştirilerek onandı.

Kurul, Manisasporlu Kalabene ve Karşıyakalı Serkan İrdem'in 3 maçlık cezalarını da 2 maça indirdi.

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