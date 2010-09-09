-GALATASARAY'A ALMANYA'DAN ÖZEL SAĞLIK EKİBİ İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Galatasaray Futbol Takımı Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Almanya'dan gelen özel bir sağlık ekibinin oyunculara testler yaptığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulunan Doç. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Almanya'dan özel bir ekip getirttiklerini kaydederken, takımda uzun vadede gelişebilecek yaralanmaları azaltmayı planladıklarını aktardı. Gelen ekiple kendisinin de daha önce birlikte çalıştığını söyleyen Kunduracıoğlu, şu ifadeleri kullandı: ''Gelen ekip; Almanya Milli Takımı'nın, Chelsea'nin, Real Madrid'in ve Milan'ın da aynı şekilde testlerini yapıyor. Buradaki amacımız, kişilerdeki biomekaniği düzeltmek. Biomekanik bozukluğa bağlı zayıflama olan kasları kuvvetlendirip, gelecek dönemde yeniden yaralanmalar olmasını engellemek. Hem ayak biomekaniğini düzeltmek, hem de kas gruplarındaki eksik olan gücü tamamlamak adına bu ekibi getirdik. Ekip, testlerini yapıyor ve bir hafta içinde sonuçlarını bize verecek. Biz de onların bize verdiği bu sonuçlar doğrultusunda eksik olan kas gruplarını kuvvetlendirerek teknik ekibe bir miktar daha yardımcı olacağız. Uzun vadede gelişebilecek yaralanmaları bir miktar daha azaltmış olacağız.''