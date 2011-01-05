-GALATASARAY'A 6 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Galatasaray ile Fenerbahçe 17 yaş altı (U-17) futbol takımları arasında oynanan Coca-Cola Akademi Ligi maçında çıkan olaylar nedeniyle Galatasaray Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. AFDK'dan yapılan açıklamada, 26 Aralık Pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan maçla ilgili olarak, ev sahibi Galatasaray Kulübü'ne saha olayları nedeniyle 6 maç seyircisiz oynama cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.