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Spor

Galatasaray'a 450 bilet

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)  Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek kritik öneme sahip 90 dakikada cumartesi günü saat 19

15 Mayıs 2018 15:55

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) 

Süper Lig\'de şampiyonu belirleyecek kritik öneme sahip 90 dakikada cumartesi günü saat 19.00\'da Bornova Stadı\'nda lider Galatasaray\'ı ağırlayacak Göztepe\'de karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkacak. Yönetimin aldığı karar gereği Galatasaray müsabakası için bu sezon en az 3 iç saha maçına giriş yapan taraftarlara bilet satın alma önceliği verilecek. Galatasaray taraftarına ise bu sezon tüm rakip takımlara uygulandığı gibi güney kale arkası tribünde stat kapasitesinin yüzde 5\'i tutarında 450 kişilik kontenjan ayrılacak.

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