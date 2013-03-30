Galatasaray'a 45 dakika yetti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Galatasaray, ilk yarıda Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu 2 golle 3 puana ulaştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, aradıkları golü 23. dakikada Burak Yılmaz'ın ayağından buldu.

35. dakikada tekrar sahneye çıkan Burak Yılmaz, takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk yarıya göre düşük tempoda oynanan ikinci yarıda gol olmayınca karşılaşma 2-0 sona erdi.

Galatasaray, bu skorla puanını 53'e yükselterek, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

Maçtan detaylar

90' Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Tevfik Köse için ofsayt bayrağı kalkıyor. Düdükten sonra topa vuran Tevfik sarı kart görüyor.

88' Albert Riera, Tom Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart görüyor. Riera bu kartla gelecek hafta cezalı duruma düşüyor.

86' Maçın son oyuncu değişikliğinde Simon Zenke kenara gelirken Tayfun Pektürk oyuna giren isim oluyor.

84' Galatasaray adına maçın son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Hakan Balta'nın yerine Nordin Amrabat oyuna dahili oluyor.

80' Etkili gelişen İstanbul BŞB atağında Efe İnanç ara pasını Simon Zenke'ye aktarıyor. Ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Zenke'nin yerden şutu yandan auta çıkıyor.

78' Galatasaray'da Felipe Melo oyundan alınırken Sabri Sarıoğlu oyuna dahil oluyor.

77' Etkili gelişen İstanbul BŞB hücumunda Tom Silva sağ kanattan ortasını yapıyor. Arka bölümde müsait durumda topla buluşan Doka'nın gelişine vuruşu kötü olunca top üstten auta gidiyor.

76' Melo'nun pasında sol kanatta topla buluşan Albert Riera ceza alanına ortasını yapıyor. Kaleci Eduardo Carvalho yerden gelen ortayı kontrol ediyor.

74' Frikik için topun başına geçen Ekrem Ekşioğlu'nun şutunda top üstten auta çıkıyor.

73' Rakip yarı alanda boşluklar arayan İstanbul BŞB'de Mahmut Tekdemir uzak mesafeden şutu savunmadan dönüyor.

73' Gelişen İstanbul BŞB atağında Dany Nounkeu, Simon Zenke'yi ceza yayı içerisinde düşürüyor. İstanbul BŞB tehlikeli bir noktadan frikik kullanacak.

71' Kamil Zayatte'ın kaptırdığı top sonrası rakip kaleye hızla ilerleyen Burak Yılmaz ceza alanına girdikten sonra yerden vuruyor, top kaleci Eduardo'da kalıyor.

70' Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Didier Drogba için ofsayt bayrağı kalkıyor. Düdükten sonra topa vuran Drogba bu pozisyonda sarı kart görüyor.

69' Oyunun temposunun hayli düştüğü bu dakikalarda korneri pasla kullanan Selçuk İnan topla tekrar buluşuyor. Selçuk'un ortası kötü olunca herkesi aşıyor.

59' Galatasaray'da Fatih Terim maçtaki ilk değişikliğini yapıyor. Wesley Sneijder'in yerine Albert Riera oyuna dahil oluyor.

59' Galatasaray'da Fatih Terim maçtaki ilk değişikliğini yapıyor. Wesley Sneijder'in yerine Albert Riera oyuna dahil oluyor.

57' Kendisine yapılan faul sonrası kazanılan serbest atış için topun başına Tom Silva geçiyor. Tom Silva'nın ceza alanına ortasını savunmasına yardıma gelen Didier Drogba kafayla karşılıyor.

59' Sağdan ceza alanına sokulan Felipe Melo'nun ortasını İstanbul BŞB savunması Burak Yılmaz'a gelmeden engelliyor ve top kornere çıkıyor.

56' Orta alanda topla buluşan Wesley Sneijder savunmanın arkasına hareketlenen Burak Yılmaz'a ara pasını aktarıyor. Burak için ofsayt bayrağı kalkıyor.

52' Çıktıkları hava topu mücadelesinde Kamil Zayatte, Didier Drogba'ya faul yapıyor. Sakatlık geçiren Didier Drogba sağlık görevlileriyle birlikte kenara geliyor; fakat Fildişili golcünün oyuna devam edeceği işaret ediliyor.

49' Kendisine yapılan faulün ardından topun başına geçen Tom Silva ceza alanına ortasını yapıyor. Kaleci Fernando Muslera kalesini terk ederek topu yumrukluyor ve tehlikeyi savuşturuyor.

46' İstanbul BŞB ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlıyor. Can Arat'ın yerine Kamil Zayatte oyuna giren isim oluyor.

İlk yarı skoru...Galatasaray: 2 - İBB: 0

45' İstanbul BŞB savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrası Hamit Altıntop sağdan ortasını yapıyor. Ceza alanında oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Burak Yılmaz'ın şutunu kaleci Eduardo Carvalho uzanarak kontrol ediyor.

45' Kazanılan kornerde Wesley Sneijder'in ortasına yükselen Didier Drogba'nın kafa vuruşunda top kaleci Eduardo Carvalho'nun ellerinde kalıyor.

42' Orta alanda buluştuğu topla ilerleyen Burak Yılmaz'ı çekerek faul yapan Can Arat sarı kart görüyor.

41' Emmanuel Eboue'nin pasında topla buluşan Hamit Altıntop uzak mesafeden kaleyi düşünüyor. Hamit'in sert şutu üstten az farkla auta çıkıyor.

40' Gelişen İstanbul BŞB atağında topla buluşan Tevfik Köse Ekrem Ekşioğlu ile yaptığı verkaçın ardından yeniden topu alıyor. Ceza alanı yayının hemen üzerinden kaleyi yoklayan Tevfik'in şutu üstten auta çıkıyor.

38' İstanbul BŞB'de Bülent Korkmaz erken oyuncu değişikliğine gidiyor. Serhat Gülpınar'ın yerine Tevfik Köse oyuna dahil oluyor.

Yine Burak

35' GOOOLL!! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının 2. golünü kaydediyor. Rakip savunmayı dengesiz yakalayan Galatasaray'da Hamit Altıntop'un pasında Didier Drogba topla buluşuyor. Drogba sağdan kaçan Eboue'ye pasını aktarıyor. Eboue'nin kale ağzına çevirdiği topa ayak koyan Burak Yılmaz skoru 2-0'a taşıyan oyuncu oluyor.

29' Gelişen Galatasaray atağında Hamit Altıntop'un pasına hareketlenen Wesley Sneijder ceza alanında topla buluşuyor. Topu sağına alarak şut açısını bulan Sneijder'in vuruşu Eduardo'nun bakışları arasında yan direkten oyun alanına dönüyor.

29' Soldan hareketlenen Wesley Sneijder ceza alanına ortasını yapıyor. Topa iyi yükselen Didier Drogba'nın kafa vuruşu kaleci Eduardo Carvalho'nun ellerinde kalıyor.

26' Rakip kalede baskı kuran Galatasaray'da topla buluşan Hamit Altıntop ortasını yapıyor. Arka direkte topa yükselen Didier Drogba'nın rakibine rağmen yaptığı kafa vuruşu auta çıkıyor.

Burak Yılmaz sahnede

23' GOOOLL!! Galatasaray Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçiyor. Gelişen atakta topla buluşan Didier Drogba savunmanın arkasına hareketlenen Burak Yılmaz'a ara pasını aktarıyor. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Burak'ın yerden sert şutu kaleci Eduardo Carvalho'nun kapattığı köşeden filelerle buluşuyor. Burak bu sezon ligde 17. golünü atıyor.

21' Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Wesley Sneijder ceza alanına ortalıyor. Sneijder'in ortasına arka bölümde yükselen Didier Drogba topu içeri çeviriyor, top kaleci Eduardo'nun ellerinde kalıyor.

17' Tom Silva'nın pasında savunmanın arkasına hareketlenen Serhat Gülpınar için ofsayt bayrağı kalkıyor.

12' Wesley Sneijder'in pasında savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz kalecinin yanından topu gönderiyor. Kaleye yönelen topu Metin Depe son anda uzaklaştırmayı başarıyor.

11' Hızlı gelişen İstanbul BŞB atağında Doka Madureira'yu düşüren Selçuk İnan sarı kart görüyor.

10' Savunmadan atılan uzun topu önüne alan Didier Drogba sol çaprazdan ceza alanına giriyor. Drogba'nın şutu kaleci Eduardo Carvalho'dan dönüyor.

10' Serhat Gülpınar'ın Melo'dan önce kayarak verdiği pas sonrası topla buluşan Simon Zenke'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

8' Hücuma katılan Dany Nounkeu'nun uzak mesafeden attığı şut kaleci Eduardo Carvalho'nun ellerinde kalıyor.

1' Orta alanda topla buluşan Burak Yılmaz rakip kaleye doğru ilerliyor. Uzak mesafeden kaleyi düşünen Burak Yılmaz'ın şutu üstten farklı şekilde auta çıkıyor.