Galatasaray'a 3 puanı 89'da kaptı: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantepspor, Galatasaray'ı ağırladı.

İki takımın da pozisyon bulduğu maçta, sarı-kırmızılılarda Wesley Sneijder'ın bir topu direkten dönerken, evsahibi Gaziantepspor ise kaleci Muslera'yı geçmeyi başaramadı.

Mücadalenin 90. dakikasında Hamit Altıntop'un serbest vuruşunda Burak Yılmaz topla buluştu ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşma 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

İki takımın kadroları

Gaziantepspor: Zydrunas Karcemarskas, John Chibuike, Şenol Can, Erdem Şen, Emre Nefiz (Dk. 65 İbrahim Akın), Gbenga Arokoyo, Mustafa Durak, Gökhan Süzen, Luis Francisco Grando Chico, Barış Yardımcı, Gilles Binya

Yedekler: Eray Birniçan, Oğuzhan Türk, Oğulcan Çağlayan, Abdülkadir Kayalı, Muhammed İldiz, Lucas Ontivero

Galatasaray: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Aurelien Chedjou, Semih Kaya, Tarık Çamdal, Felipe Melo, Selçuk İnan, Hamit Altıntop, Wesley Sneijder (Dk. 64 Olcan Adın), Bruma (Dk. 46 Umut Bulut), Burak Yılmaz

Yedekler: Sinan Bolat, Alex Telles, Koray Günter, Yekta Kurtuluş, Emre Çolak

Sarı kartlar: Dk. 42 Selçuk İnan, Dk. 43 Tarık Çamdal (Galatasaray) Dk. 73 Gökhan Süzen (Gaziantepspor)

Karşılaşmanın önemli dakikaları

8. dakikada Felipe Melo ile verkaca giren Sneijder topla birlikte ceza sahasına sokulurken kaleyi denedi. Kaleci Karcemarskas'ın uzanarak çeldiği topa Burak Yılmaz hamle yaptı. Burak'ın yerden pasını Sneijder kontrol edemedi.



16. dakikada Wesley Sneijder, Burak'a harika bir pas gönderdi ancak Karcemarskas kalesini erken terk ederek tehlikeyi önledi.



18. dakikada Gaziantepspor'un paslaşarak kullandığı köşe vuruşu sonrası sağ kanattan gelen ortaya Gilles Binya yükseldi. Top üstten auta çıktı.



21. dakikada sol kanattan Şenol Can'ın yerden ortasına Mustafa Durak vurdu, Muslera çok iyi bir refleksle golü önledi.



27. dakikada Aurelien Chedjou'nun uzun pasında ofsayttan kaçan Burak Yılmaz topu iyi indirdi. Müsait pozisyonda topu önünde bulan Wesley Sneijder'in sert vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

35. dakikada Gaziantepspor çok tehlikeli bir kontratak fırsatı yakaladı. Üçe tek kalan Chedjou pozisyonu önlemeyi başardı.



42. dakikada Gaziantepspor kontratağını faulle kesen Selçuk İnan sarı kart gördü. Sonrasında Chibuike'nin ceza sahasına girerken güzel çalımına eklediği şutu Fernando Muslera kurtarmayı başardı.



İlk yarı golsüz sona erdi.



Maçın ikinci yarısı başladı. Galatasaray'da Bruma'nın yerine Umut Bulut oyunda.



52. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Gökhan Süzen'in röveşatası az farkla dışarı gitti.



53. dakikada Burak Yılmaz, önüne atılan topu ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdi ancak top kaleci Karcemarskas'tan döndü.



64. dakikada Galatasaray'da sakatlık geçiren Wesley Sneijder'in yerine Olcan Adın oyunda.

65. dakikada Gaziantepspor'da ise Emre Nefiz, yerini İbrahim Akın'a bıraktı.



70. dakikada Hamit Altıntop, rakip ceza sahasında presle kazandığı topu bekletmeden Burak Yılmaz'a aktardı. Burak'ın vuruşu Gilles Binya'dan döndü.



71. dakikada Gaziantepspor serbest vuruşunda İbrahim Akın'ın ortasına Chibuike kafasının arkasıyla vurdu. Semih Kaya'ya çarparak yükselen top süzülerek kaleye yöneldi, Muslera topu son anda kornere gönderdi.

89. dakikada Hamit Altıntop'un kullandığı serbest vuruşta Umut Bulut'la birlikte yükselen Karcemarskas topu yumrukladı. İnen topa yükselen Burak Yılmaz güzel bir kafa vuruşuyla skoru 1-0 yaptı.

Karşılaşma 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.