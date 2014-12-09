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Spor

Galatasaray'a 3 maç seyircisiz oynama cezası

THY Euroleague'de Galatasaray'a, Kızılyıldız maçında yaşanan olaylar nedeniyle 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi

09 Aralık 2014 23:44

Abdi İpekçi Arena'da oynanan taraftarları arasında olayların çıktığı Galatasaray Odeabank-Kızılyıldız maçı öncesinde, bir Sırp taraftar bıçaklanarak öldürülmüştü.

THY Euroleague yönetimi, olayların ardından başlattığı inceleme sonucunda, sarı-kırmızılı kulübe 3 maç seyircisiz oynama cezası ve 100 bin euro ceza verdi.

Kızılyıldız kulübü ise 1 maç seyircisi oynama ve 50 bin euro ceza aldı.

İki kulübün de 10 gün içerisinde bu cezalara itiraz etme hakkı bulunuyor. Eğer cezalar onanırsa, Galatasaray'ın İstanbul'da oynayacağı Olimpiakos maçı seyircisiz oynanacak. Sarı-kırmızılılar, Top 16'ya çıkarsa, kalan 2 maçını da bu aşamada çekecek.

 

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