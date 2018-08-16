"Galatasaray'a 11, Gomis'e 6 milyon Euro"

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in, Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'i istediği iddia edildi.

France Football'un haberine göre; kadrosuna Ahmed Musa ve Nordin Amrabat'ı katan Al Hilal’in şimdiki hedefinde Galatasaraylı golcü Bafetimbi Gomis var.

Suudi Arabistan ekibi, bu transfer için Galatasaray'a 11 milyon Euro, Fransız oyuncuya ise 6 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Haberde 33 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'da kalmak istediği de vurgulandı. Geçtiğimiz yıl 29 golle Spor Toto Süper Lig’de gol kralı olan ve takımının şampiyonluğunda önemli rol oynayan Gomis, sezon başında maaş konusunda takımıyla problem yaşamıştı.