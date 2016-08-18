Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konya'da Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında tribünde yakılan meşaleler ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Galatasaray'a bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin açılış maçı olan Kardemir Karabükspor karşılaşmasını seyircisiz oynayacak. PFDK aynı maçta kötü tezahürat nedeniyle Beşiktaş'a toplam 205 bin TL para cezası verdi.



PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:



1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin 13.08.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- GALATASARAY A.Ş.'nin 13.08.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MUĞLASPOR Kulübünün 24.07.2016 tarihinde oynanan MUĞLASPOR - FETHİYESPOR özel müsabakada TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500. - TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- FETHİYESPOR Kulübünün 24.07.2016 tarihinde oynanan MUĞLASPOR - FETHİYESPOR özel müsabakada TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000. - TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu ABDULLAH ÇETİN'in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- TFF Sağlık Kurulu Üyesi GÖKHAN MALKOÇ'un sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- Gözlemci ÜMİT ÜNAL'ın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımları nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına,



8- Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanvekili İBRAHİM USTA'nın Futbol Disiplin Talimatının 39. maddesinde 11.08.2016 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca Kurulumuza yapmış olduğu yargılamanın iadesi talebinin kabulü ile 1 YIL 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI'nın, 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI şeklinde değiştirilmesine karar verdi.