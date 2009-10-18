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Spor

Galatasaray:4 - Trabzonspor: 3

Turkcell Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

18 Ekim 2009 03:00

Turkcell Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Ligde fırtına gibi başlayan ancak son 2 haftada 5 puan kaybden Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u devirerek puan farkını 2'ye indirdi.

Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu maçta Galatasaray maça çok hızlı başladı. 23. dakikada sahneye çıkan Harry Kewell, muhteşem bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar, 37. dakikada Servet ile skoru 2-0'a getirdi. Herkes ilk yarının bu sonuçla bitmesini beklerken 44. dakikada Tayfun Trabzonspor'un golünü kaydetti: 2-1.

İkinci yarıda her iki takımında oyun kontrolünü bırakmadığı maçta karşılıklı bir kaç pozisyon yaşandı. 55. dakikada Ayhan'ın kaptırdığı topu iyi değerlendiren Colman, mühkemmel bir vuruşla skora dengeyi getirdi 2-2. Bu dakikadan sonra futbol seyrinin çok yüksek olduğu karşılaşmada 69. dakikada kaptan Arda, attığı golle sarı kırmızılı takımı 3-2 öne geçirdi. Bu golün hemen ardından bu kez sahneye çıkan Baros, 70. dakikada topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkartan golü attı 4-2. Bu dakikadan sonra baskısını arttırak Cimbom karşısında Trabzonspor, 86. dakikada Colman'ın ayağında bulduğu golle farkı tekrardan 1'e indirdi 4-3. Son dakikalarda heycanın yüksek olduğu maçta hakem son düdüğünü çaldı ve maç skorla sona erdi 4-3.

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