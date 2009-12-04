Galatasaray:1 - Panathinaikos:0

İlk yarı

Hakem golü iptal etti

İkinci devre



UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, grup liderliği mücadelesinde deplasmanda mağlup ettiği Panathinaikos'u Ali Sami Yen'de ağırladı. Galatasaray, Panathinaikos'u Mustafa Sarp'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle liderliği garantiledi.1. dakika Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve mücadele başladı. Başarılar Galatasaray...2.dakika Karşılaşmanın ilk köşe vuruşu Galatasaray'ın... Hakan Balta'nın kullandığı köşe vuruşunda Karagounis,topu uzaklaştırdı.3.dakika Bir köşe vuruşuda Panathinaikos'un... Karagounis'in vuruşunda Cisse'den seken topu Servet uzaklaştırdı5.dakika Sabri'nin pasında Arda sağ kanatta topa hareketlendi ancak Sabri'nin pası biraz hızlı...8.dakika Karagounis'in kullandığı serbest vuruşu Gökhan uzaklaştırdı9.dakika Arda şık çalımlarla ceza sahasına girdi çizgiden çevirdiği topta Elano istenen vuruşu yapamadı...13.dakika Elano'nun pasında Nonda ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluştu ancak Nonda topu önüne indiremedi...14.dakika Arda maça çok iyi başladı.. Arda iki oyuncuyu birden oyundan düşürdü yerden pasında Nonda'dan önce Darlas topu uzaklaştırdı..15.dakika Mehmet Topal'ın pasında Kewell sol kanatta topa yetişemedi...18.dakika Elano'nun pasında Mustafa Sarp kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda top ağlara gitti.. Hakem yardımcı hakemi ile konuştuktan sonra golü iptal etti20.dakika Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Kante ön direkte topu uzaklaştırdı25.dakika Arda hakeme itirazlarından sonra sarı kart gördü29.dakika Galatasaray'da zorunlu bir oyuncu değişikliği... Gökhan Zan oyuna devam edemeyecek... Gökhan yerini Barış Özbek'e bırakıyor...32.dakika Kewell'ın ortasında Arda Turan'dan önce Kante topu uzaklaştırdı...34.dakika Atılan uzun pasta Nonda'nın pozisyonu ofsayt...36.dakika Panathinaikos etkili geldi... Cisse ceza sahasına girmeden topla buluştu vuruşunda Leo Franco topu uzaklaştırdı.Karagounis'in kullandığı köşe vuruşunda Cisse'nin kafa vuruşu etkisiz38.dakika Kewell'ın arapasında Arda'dan önce kaleci Tzorvas yattı ve topu kontrol etti40.dakika Darlas, Arda'ya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü41.dakika Arda'nın nefis pasında Barış ceza sahasında topla buluştu... Barış'ın vuruşu yandan dışarı çıktı42.dakika Sabri sağ kanattan çok iyi indi ortasında Kewell'ın kafa vuruşu dışarı çıktı44.dakika Kewell düdükten sonra topa dokunduğu için sarı kart gördü45.dakika Karşılaşmada iki dakikalık uzatma süresi oynanacak...İlk yarıda son düdük çaldı.46.dakika Karşılaşmanın ikinci devresi Panathinaikoslu oyuncuların vuruşu ile başladı47.dakika Arda'nın pasında Nonda ceza sahasında topa hareketlendi ancak top hızlı...48.dakika Sabri'nin sert ortasında Elano ceza sahasında kafa vuruşunu yapamadı50.dakika Arda'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Hakan topu kafası ile doldurdu ve Nonda topu indirdi. Nonda'nın indirdiği topa Mustafa Sarp vurdu. Gilberto'ya çarpan top kaleciyi şaşırttı ve ağlarla buluştu.. Şimdi skor:Galatasaray:1 - Panathinaikos:052.dakika Cisse düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gördü54.dakika Panathinaikos tehlikeli geldi.. Ceza sahasına doldurulan pasta Rukavina. Leo Franco ile karşı karşıya kaldı vuruşunda top yandan dışarı çıktı... Rukavina bu pozisyonda sarı kart gördü55.dakika Servet'in ağır kaldığı pozisyonda topla buluşan Cisse ceza sahasına girdi sert vurdu Leo Franco topu zorlukla kornere gönderdi60.dakika Arda'nın pasında Nonda topun gelişine sert vurdu top az farkla dışarı çıktı62.dakika Galatasaray'da oyuncu değişikliği... Kewell oyundan alınırken Keita oyuna giriyor...65.dakika Arda Turan'ın ortasında arka direkte bulunan Nonda topa dokunamadı...71.dakika Her iki takımda da oyuncu değişiklikleri... Karagounis oyundan alınırken Ninis oyuna giriyor, Galatasaray'da ise Elano oyundan alınırken Ayhan Akman oyuna giriyor...78.dakika Kader Keita sağ çaprazdan sert vurdu kaleci topu iki hamlede kontrol etti80.dakika Keita mükemmel vurdu... Keita çaprazdan yine çok sert vurdu kaleci topu zorlukla kornere gönderdi83.dakika Cisse tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı... Cisse'nin vuruşu Leo Franco'da kaldı89.dakika Karşılaşmada son dakikalar...90.dakika Karşılaşmada 3 dakikalık uzatma süresi oynanacak90+1.dakika Mustafa Sarp çok kritik bir bölgede topa elle müdahale etti. Mustafa bu pozisyonda sarı kart gördü...90+2.dakika Kullanılan serbest vuruş farklı şekilde üstten auta çıktıVe karşılaşmada son düdük çaldıStat: Ali Sami YenHakemler: Ivan Bebek, Tomislav Petrovic, Tomislav Petka (Hırvatistan)Galatasaray: Franco, Gökhan, Elano, Arda, Mehmet Topal, Mustafa, Kewell, Nonda, Hakan, Sabri, ServetPanathinaikos: Tzorvas, Sarriegi, Rukavina, Kante, Cisse, Gilberto, Darlas, Simao, Vintra, Karagounis, Katsouranis