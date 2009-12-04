Galatasaray:1 - Panathinaikos:0

Sarı-kırmızılılar, Panathinaikos'u Mustafa Sarp'la geçip UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider olarak bitirmeyi garantiledi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, grup liderliği mücadelesinde deplasmanda mağlup ettiği Panathinaikos'u Ali Sami Yen'de ağırladı. Galatasaray, Panathinaikos'u Mustafa Sarp'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle liderliği garantiledi.İlk yarı
1. dakika Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve mücadele başladı. Başarılar Galatasaray...
2.dakika Karşılaşmanın ilk köşe vuruşu Galatasaray'ın... Hakan Balta'nın kullandığı köşe vuruşunda Karagounis,topu uzaklaştırdı.
3.dakika Bir köşe vuruşuda Panathinaikos'un... Karagounis'in vuruşunda Cisse'den seken topu Servet uzaklaştırdı
5.dakika Sabri'nin pasında Arda sağ kanatta topa hareketlendi ancak Sabri'nin pası biraz hızlı...
8.dakika Karagounis'in kullandığı serbest vuruşu Gökhan uzaklaştırdı
9.dakika Arda şık çalımlarla ceza sahasına girdi çizgiden çevirdiği topta Elano istenen vuruşu yapamadı...
13.dakika Elano'nun pasında Nonda ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluştu ancak Nonda topu önüne indiremedi...
14.dakika Arda maça çok iyi başladı.. Arda iki oyuncuyu birden oyundan düşürdü yerden pasında Nonda'dan önce Darlas topu uzaklaştırdı..
15.dakika Mehmet Topal'ın pasında Kewell sol kanatta topa yetişemedi...Hakem golü iptal etti
18.dakika Elano'nun pasında Mustafa Sarp kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda top ağlara gitti.. Hakem yardımcı hakemi ile konuştuktan sonra golü iptal etti
20.dakika Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Kante ön direkte topu uzaklaştırdı
25.dakika Arda hakeme itirazlarından sonra sarı kart gördü
29.dakika Galatasaray'da zorunlu bir oyuncu değişikliği... Gökhan Zan oyuna devam edemeyecek... Gökhan yerini Barış Özbek'e bırakıyor...
32.dakika Kewell'ın ortasında Arda Turan'dan önce Kante topu uzaklaştırdı...
34.dakika Atılan uzun pasta Nonda'nın pozisyonu ofsayt...
36.dakika Panathinaikos etkili geldi... Cisse ceza sahasına girmeden topla buluştu vuruşunda Leo Franco topu uzaklaştırdı.Karagounis'in kullandığı köşe vuruşunda Cisse'nin kafa vuruşu etkisiz
38.dakika Kewell'ın arapasında Arda'dan önce kaleci Tzorvas yattı ve topu kontrol etti
40.dakika Darlas, Arda'ya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü
41.dakika Arda'nın nefis pasında Barış ceza sahasında topla buluştu... Barış'ın vuruşu yandan dışarı çıktı
42.dakika Sabri sağ kanattan çok iyi indi ortasında Kewell'ın kafa vuruşu dışarı çıktı
44.dakika Kewell düdükten sonra topa dokunduğu için sarı kart gördü
45.dakika Karşılaşmada iki dakikalık uzatma süresi oynanacak...
İlk yarıda son düdük çaldı.İkinci devre
46.dakika Karşılaşmanın ikinci devresi Panathinaikoslu oyuncuların vuruşu ile başladı
47.dakika Arda'nın pasında Nonda ceza sahasında topa hareketlendi ancak top hızlı...
48.dakika Sabri'nin sert ortasında Elano ceza sahasında kafa vuruşunu yapamadı
50.dakika Arda'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Hakan topu kafası ile doldurdu ve Nonda topu indirdi. Nonda'nın indirdiği topa Mustafa Sarp vurdu. Gilberto'ya çarpan top kaleciyi şaşırttı ve ağlarla buluştu.. Şimdi skor:Galatasaray:1 - Panathinaikos:0
52.dakika Cisse düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gördü
54.dakika Panathinaikos tehlikeli geldi.. Ceza sahasına doldurulan pasta Rukavina. Leo Franco ile karşı karşıya kaldı vuruşunda top yandan dışarı çıktı... Rukavina bu pozisyonda sarı kart gördü
55.dakika Servet'in ağır kaldığı pozisyonda topla buluşan Cisse ceza sahasına girdi sert vurdu Leo Franco topu zorlukla kornere gönderdi
60.dakika Arda'nın pasında Nonda topun gelişine sert vurdu top az farkla dışarı çıktı
62.dakika Galatasaray'da oyuncu değişikliği... Kewell oyundan alınırken Keita oyuna giriyor...
65.dakika Arda Turan'ın ortasında arka direkte bulunan Nonda topa dokunamadı...
71.dakika Her iki takımda da oyuncu değişiklikleri... Karagounis oyundan alınırken Ninis oyuna giriyor, Galatasaray'da ise Elano oyundan alınırken Ayhan Akman oyuna giriyor...
78.dakika Kader Keita sağ çaprazdan sert vurdu kaleci topu iki hamlede kontrol etti
80.dakika Keita mükemmel vurdu... Keita çaprazdan yine çok sert vurdu kaleci topu zorlukla kornere gönderdi
83.dakika Cisse tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı... Cisse'nin vuruşu Leo Franco'da kaldı
89.dakika Karşılaşmada son dakikalar...
90.dakika Karşılaşmada 3 dakikalık uzatma süresi oynanacak
90+1.dakika Mustafa Sarp çok kritik bir bölgede topa elle müdahale etti. Mustafa bu pozisyonda sarı kart gördü...
90+2.dakika Kullanılan serbest vuruş farklı şekilde üstten auta çıktı
Ve karşılaşmada son düdük çaldı
Stat: Ali Sami Yen
Hakemler: Ivan Bebek, Tomislav Petrovic, Tomislav Petka (Hırvatistan)
Galatasaray: Franco, Gökhan, Elano, Arda, Mehmet Topal, Mustafa, Kewell, Nonda, Hakan, Sabri, Servet
Panathinaikos: Tzorvas, Sarriegi, Rukavina, Kante, Cisse, Gilberto, Darlas, Simao, Vintra, Karagounis, Katsouranis