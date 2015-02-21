Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Medicana Sivasspor'a konuk olacak. Zirve yarışını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan kayıpsız dönmeyi hedefliyor.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medicana Sivasspor'a konuk olacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Muhtemel 11'ler:
Medicana Sivasspor:
Korcan - Cicinho, Da Costa, Ümit, Ziya - Adem, Kadir - Aatif, Mehdi, İbrahim, Batuhan
Galatasaray:
Muslera - Sabri, Chedjou, Hakan, Telles - Selçuk, Melo - Emre Çolak, Sneijder, Yasin - Burak
Zirve yarışında 47 puanla lider Beşiktaş ve 46 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin arkasında 45 puanla üçüncü durumda bulunan sarı-kırmızılılar, zorlu Sivas deplasmanından kayıpsız dönebilmeyi hedefliyor.
Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın gelmesinin ardından çıkışa geçen ve ligdeki son 3 maçını kazanmayı başaran Medicana Sivasspor, lig sıralamasında 23 puanla 10. durumda bulunuyor.
4 isim sınırda
Galatasaray takımında 4 oyuncu, Medicana Sivasspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ntvspor’da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekipte Hakan Kadir Balta, Semih Kaya, Yekta Kurtuluş ve Burak Yılmaz, Sivas deplasmanında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Ligde 20. randevu
Galatasaray ile Medicana Sivasspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 13'ünü sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 3 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 38 golüne, Medicana Sivasspor 19 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
Sivas'ta eşitlik var
Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 9 lig maçından 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Medicana Sivasspor kazandı, 3 karşılaşma da berabere bitti.
Sivas'ta ev sahibi ekip 12, Galatasaray 16 gol attı.
Geçen sezon Sivas'taki müsabakayı kırmızı-beyazlılar 2-1 kazandı.