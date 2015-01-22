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Galatasaray zenginler listesinde 18. sırada

Geçen yıl 16. sırada olan Galatasaray ise bu yıl listede 18. sırada yer alıyor

22 Ocak 2015 13:20

Avrupa’nın en zengin kulüpleri listesine Galatasaray, 18. sıradan girdi.

İngiliz gazetelerinin spor sayfalarında mali danışmanlık şirketi Deloitte'un hazırladığı dünyanın en zengin kulüpleri listesi yer alıyor.

Deloitte "Futbol Para Ligi" raporunu her yıl Ocak ayında yayımlıyor. 2013-2014 sezonunda da ilk sırada Real Madrid var. İspanyol devini Manchester United, Bayern Münih, Barcelona ve Paris Saint-Germain izliyor.

Geçen yıl 16. sırada olan Galatasaray ise bu yıl listede 18. sırada yer alıyor.

Yıllık geliri 161 milyon 900 bin Euro olan Galatasaray, Avrupa'nın beş büyük ligi dışında (La Liga-İspanya, Premier Lig-İngiltere, Bundesliga-Almanya, Serie A-İtalya ve League 1-Fransa) oynayıp listede yer alan tek takım.

Daily Telegraph gazetesi yazarı Ben Rumsby, geçen sezon İngiltere Premier Ligi'nde oynayan 20 kulübün de listede ilk 40 sırada yer aldığına dikkat çekiyor.

Rumsby, özellikle naklen yayın gelirlerinin etkisiyle yakında listenin ilk 30 sırasında 20 İngiliz kulübünün olabileceğini yazmış.

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