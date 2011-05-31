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Spor

GALATASARAY ZAPATA İLE YOLLARINI AYIRDI İSTANBUL (A.A)

31 Mayıs 2011 18:33

-GALATASARAY ZAPATA İLE YOLLARINI AYIRDI İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı file bekçisi Robinson Zapata ile yollarını ayırdı. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın futbol danışmanı Bülent Tulun, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Robinson Zapata'nın sözleşmesinin fesh edildiğini açıkladı. Tulun, bugün itibarıyla sözleşmeleri sona eren Lucas Neill, Harry Kewell ve Barış Özbek ile kiralık olan Federico Insua'nın kulüple ilişkilerinin resmen sona erdiğini de belirtti. Öte yandan, sözleşmesi devam eden ancak adları gönderilecekler listesinde anılan bazı oyuncular konusuna açıklık getiren Tulun, kadrodaki diğer futbolcularla ilgili olarak son kararı teknik direktör Fatih Terim'in vereceğini ifade etti.

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