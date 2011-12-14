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Spor

Galatasaray Yurtiçi Kargo: 3

14 Aralık 2011 23:33

-Galatasaray Yurtiçi Kargo: 3 -Teuta Durres: 0 İSTANBUL (A.A.) - 14.12.2011 - Voleybol Erkekler Avrupa Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Galatasaray Yurtiçi Kargo, Arnavutluk'un Teuta Durres takımını 3-0 yendi.  Maçın rövanşı 21 Aralık Çarşamba Tiran'da oynanacak. Salon: Burhan Felek Hekemler: Chavdar Mareu xx (Bulgaristan ), Svetlana Zatovic xx (Sırbistan) Galatasaray Yurtiçi Kargo: Erhan xxx, Ulaş xxx, Cem xx, Ahmet xx, Kemal xxx, Hidalgo xx, (Akif xx, Caner Dengin xxx, Murathan xx, Kervin xx, Caner Pekşen x)  Teuta Durres: Aldo Dashi x, Jurgen Dashi xx, Nazifi xx, Moku x, Jukni x, Bardhi x (Kola x, Kolea x, Memia x, Myftari x, Liti x) Setler: 25-11, 25-13, 25-17 Süre: 60 dakika (19, 20, 21)

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