-Galatasaray Yurtiçi Kargo: 3 -Teuta Durres: 0 İSTANBUL (A.A.) - 14.12.2011 - Voleybol Erkekler Avrupa Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Galatasaray Yurtiçi Kargo, Arnavutluk'un Teuta Durres takımını 3-0 yendi. Maçın rövanşı 21 Aralık Çarşamba Tiran'da oynanacak. Salon: Burhan Felek Hekemler: Chavdar Mareu xx (Bulgaristan ), Svetlana Zatovic xx (Sırbistan) Galatasaray Yurtiçi Kargo: Erhan xxx, Ulaş xxx, Cem xx, Ahmet xx, Kemal xxx, Hidalgo xx, (Akif xx, Caner Dengin xxx, Murathan xx, Kervin xx, Caner Pekşen x) Teuta Durres: Aldo Dashi x, Jurgen Dashi xx, Nazifi xx, Moku x, Jukni x, Bardhi x (Kola x, Kolea x, Memia x, Myftari x, Liti x) Setler: 25-11, 25-13, 25-17 Süre: 60 dakika (19, 20, 21)