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Spor

Galatasaray yönetiminde kriz yok İSTANBUL (A.A)

19 Eylül 2011 02:13

-Galatasaray yönetiminde kriz yok İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, sarı-kırmızılı kulübün yönetiminde herhangi bir kriz olmadığını söyledi. Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Dürüst, görev alırken şahsi bir beklenti içine girmediklerini anlatarak, bu yönde yapılan eleştirilerle ilgili olarak, ''Galatasaray'da hiçbir kriz yok. Biz hizmet için buradayız. Şahsi beklentilerimiz yok, Galatasaray'ı iyi günlere taşımak için seçildik. Onun için canla başla çalışıyoruz'' dedi. Ali Dürüst, bir soru üzerine, sadece bir maçta alınacak sonuca göre değerlendirme yapmanın doğru olamayacağını belirterek, ''Önümüzde çok maç var, galibiyetler olacak, mağlubiyetler olacak. Galatasaray ne bir tek galibiyete sevinecek ne de tek bir mağlubiyete üzülecek. Sezon sonundaki başarı önemlidir. Biz iyi bir yoldayız. Geçen hafta şansızlık vardı, kişisel hata vardı. O maçta olmadı ama bu maçta bu sorunu önledik. Kenardan gelen oyuncularda gerekli katkıyı yaptı'' diye konuştu.

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