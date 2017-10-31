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Spor

Galatasaray yönetiminde Igor Tudor mesaisi

Kulüp Başkanı Dursun Özbek, son iki haftanın bir puanla kapatılması üzerine harekete geçti

31 Ekim 2017 13:01

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının 1 puanla geçilmesinin ardından teknik direktör Igor Tudor'dan rapor istedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarındaki puan kayıplarını taktiksel hatalar ve değişikliklere bağlayarak, Hırvat çalıştırıcıdan rapor vermesini istedi.

Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre son haftalarda oynanan futboldan memnun kalmayan ve özellikle büyük maçlarda elde edilen olumsuz sonuçlardan hocayı sorumlu tutan yöneticiler, Tudor’dan acil rapor istedi. Yöneticiler, hakem hatalarının takımı olumsuz yönde etkilediğini düşündükleri, ancak Tudor’un oyun içinde yaptığı değişikliklerin de oluşan tabloda önemli rol oynadığı görüşünde birleştikleri öğrenildi.

"Sürekli sistemle oynamayı bırak"

Hırvat hocanın, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında yaptığı taktiksel hataların maçların sonuçlarına etki ettiğini ve oyun içinde yaptığı hamlelerin de başarısız olduğunu düşünen ve bunu başkan Dursun Özbek’e de ileten yöneticiler, teknik adamın rapor vermesini ve bu konularda uyarılması gerektiğini belirtti. Sarı-Kırmızılılar’ın, raporu aldıktan sonra Tudor’u sistemle çok fazla oynayıp futbolcuların kafalarını karıştırmaması ve maç içinde gereksiz maceralar aramaması yönünde uyaracakları ifade edildi.

Serdar ve Garry 11'e

Teknik direktör Tudor’un, Trabzon önünde kötü bir maç çıkaran Jason Denayer’i kulübeye çekip Gençlerbirliği maçında stoperde Serdar Aziz’e görev vermesi bekleniyor. Trabzon karşısında başarılı bir futbol ortaya koyan ve gol atan Rodrigues de cezalı Feghouli’nin yerine sağ açıkta forma giyecek.

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