Galatasaray yönetimi personele iş ve maaş garantisi verdi

Galatasaray yönetimi, personele işten çıkarılma olmayacağını ve maaşların aynı şekilde ödeneceği konusunda garanti verdi.

Galatasaray yönetimi, kulübün neredeyse tüm gelirleri kesilmesine rağmen, finansal çıkış yolları arıyor.



Başkan Mustafa Cengiz, bu süreçte kendisi de dahil olmak üzere tüm yol arkadaşlarından ellerini ceplerine atmalarını ve giderlerin büyük bölümünü şahsi hesaplarından karşılamalarını istedi.

Önümüzdeki haftalarda bu doğrultuda bir görev paylaşımı yapılacağı da gelen haberler arasında. Nisan ayı tamamen ödendi



Futbolculara, ödemeler konusunda gecikme yaşanmaması adına ne gerekiyorsa yapılacağı bildirildi. Nisan ayı maaşlarının tamamı hesaplarına yatırılan kulüp personeline de ödemelerin devam edeceği, kesinlikle işten çıkarma olmayacağı bilgisi paylaşıldı.