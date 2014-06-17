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Spor

Galatasaray yönetimi final maçına çıkmamayı görüşüyor

Galatasaray Yönetim Kurulu’nun haftalık olağan toplantısı saat 16:30'da Türk Telekom Arena Stadı'nda başladı

17 Haziran 2014 21:09

Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Ünal Aysal'ın kararı ile basketbol takımının Ülker Arena'daki maça çıkmaması konusunda oy birliği ile bir karar alacak. Öte yandan Galatasaray Basın Sözcüsü Şükrü Ergün, yaptığı açıklamada, "Bugün yapacağımız yönetim kurulunda maça çıkıp çıkmama konusunu görüşeceğiz. Ben oyumu çıkmama yönünde kullanacağım" dedi.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’te yer lan haberine göre, TBF'nin aldığı kararı "skandal" olarak nitelendiren Ergün, şöyle devam etti: "Zaten son maça atadıkları hakemlerle Galatasaray'ın infaz kararını vermişlerdi. Recep Ankaralı gibi bir hakemi, tapelerde adı geçen, son maçta Galatasaray'ın faulünü göz göre göre vermeyerek ipini çeken, infazını gerçekleştirilen celladı tekrar hakem olarak atamak Galatasaray'ın infaz kararını vermek demektir. Belki bir kaza olur Galatasaray hakemlerden kurtulur diye düşünüp Fenerbahçe'ye de ceza vermemişler."

Bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında karşılaşmaya çıkıp çıkmama konusunu görüşeceklerini anlatan Ergün, "Benim şahsi fikrim çıkmamak yönünde. Ben yönetim kurulunda oyumu bu yönde kullanacağım ama yönetim kurulu ne karar verir bilmiyorum. İnfaz emrini vermişler, cellatları atamışlar, olur da bir terslik olur Galatasaray kurtulursa da saha içinde işini bitirelim oradan hiç çıkamasınlar diye şampiyonluğu yüzde 1 ihtimalle bile kaçmasın diye Fenerbahçe'ye de seyircisiz oynama cezası uygulamamışlar" ifadelerini kullandı.

Şükrü Ergün, Galatasaray Liv Hospital Başantrenörü Ergin Ataman'ın, Ülker Sports Arena'da can güvenliklerinin olmadığına yönelik sözlerini hatırlatarak, "Ergin hoca can güvenliğinden endişe ediyor. Bu şartlarda kim 'senin can güvenliğini garanti ediyorum' diyebilir ki. Etseniz bile güvenlik endişesi taşıdıktan sonra ne kadar performanslı olabilir. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" şeklinde görüş belirtti.

Ergün, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun aldığı kararlarla Galatasaray Kulübü'nü ciddiye almadığını gösterdiğini öne sürerek, "Ancak federasyon Galatasaray'ı tanıyamamıştır" dedi.

 

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