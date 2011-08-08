-GALATASARAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ DOĞAN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sedat Doğan, soruşturma savcısı Mehmet Berk ile görüşmek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sedat Doğan, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ile görüşmek için savcılık katına çıktı. Doğan'ın, Galatasaray Spor Kulübü'nün teşvik primi verdiği iddialarını çürütmeye yönelik, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğüne de götürdüğü belge ve bilgilerle ilgili konuşmak için Savcı Berk ile görüşeceği öğrenildi. Galatasaray Spor Kulübü avukatlarından Mahinur Dengiz de sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek, polisin kendilerinden istediği belgeleri teslim etmiş ve çıkışta yaptığı açıklamada, ''Bizden istenilen bütün evrakları biz cuma günü aslında teslim edecektik, fakat tercümesi gereken yabancı dilde olan evraklarımızın ancak tercümesini yaptık verdik. Dosya halinde verdik cevabını bekliyoruz'' demişti.