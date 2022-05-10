Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı: Mutlu olacaklarsa Fenerbahçe'ye bir yıldız hediye edebiliriz

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Beyaz TV’de Fenerbahçe’nin 28 şampiyonluk talebiyle ilgili konuştu. Kırmızı, "Bu yol ile mutlu olacaklarsa Galatasaray olarak biz de kendilerine bir yıldız hediye edebiliriz” dedi.

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden ‘yıldız’ tartışmalarıyla ilgili bir açıklama yayınladı ve, “Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibariyle müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübüdür” ifadelerini kullandı.

"Oynanan mahalle maçlarından bile yıldız çıkar"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da kendisine sorulan “Fenerbahçe’nin 28. şampiyonluğu istemesi ve formasında 5 yıldız taşıyacağını açıklamasıyla ilgili Galatasaray’ın görüşleri nelerdir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bizim şampiyonluklarımız bileğimizin gücüyle. Şampiyonluklar ve kupaların sayısı da müzemizde oldukça fazla. Sadece Avrupa’da aldığımız şampiyonluklar bile onlarca yıldıza bedel. Fenerbahçe Başkanı doğal olarak taraftarını mutlu etmek için çaba sarf ediyor ama bu yol ile mutlu olacaklarsa Galatasaray olarak biz de kendilerine bir yıldız hediye edebiliriz.

Türkiye Futbol Federasyonu bedava, emek sarf edilmeden yıldız dağıtacaksa oynanan mahalle maçlarından bile yıldız çıkar. Türk futbolu bu kadar kaos içindeyken bu tür sorunlara ayrılacak zaman olmadığını düşünüyoruz

Bu, Fenerbahçe’nin başarılarımızın altında kalmalarının eseri. Eğer 20. şampiyonlukları olsa ve 4. yıldızı takabilseler bunlar hiç gündeme gelmezdi. Bizim yıldızlarımız Türk futbolunu aydınlatıyor. Türk futbolunun ışığı olan yıldızlar bunlar. Başka türlü edinilemeyecek yıldızlar ise futbolumuzu karanlığa götürür.”