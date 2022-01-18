Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün: Muslera'yı iyileşse bile göndereceğiz demedim

Galatasaray Kulübü’nün Futbol Şube Sorumlusu Işıtan Gün, sakatlık sebebiyle sezonu kapama noktasına gelen takım kaptanı Fernando Muslera'nın "iyileşse bile" takımdan gönderileceğine dair bir açıklaması olmadığını belirtti.

Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'a konuşan Gün, TV100 yorumcusu Oğuz Altay'ın iddia ettiğinin aksine, “Bizim iyi bir kaleciye ihtiyacımız var. Muslera iyileşse bile biz çok iyi bir kaleci alacağız çünkü Muslera gidecek. Muslera ile sezon sonunda yollarımızı ayıracağız” gibi bir açıklaması olmadığını söyledi.

Gün, “Muslera ile ilgili bahsedildiği gibi bir açıklamam kesinlikle olmadı! Bunu Muslera’ya da ilettim. Muslera bizim kaptanımız ve ailemizde çocuklarımın kahramanıdır” dedi.

Sosyal medyada Galatasaraylılar, bir haftadır Işıtan Gün'e sert tepki gösteriyordu.