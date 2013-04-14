Galatasaray yoluna devam ediyor

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Sneijder'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Galatasaray, bu sezon ilk kez üst üste 4. maçını kazandı.

Galibiyet sayısını 17'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, puanını da 59'a yükseltti. Kardemir Karabükspor ise ligdeki 13. mağlubiyetini elde etti. Karabükspor haftayı 34 puanla tamamladı.

Teknik direktör Fatih Terim, antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş, PFDK'nın verdiği ceza nedeniyle şeref tribününde yer aldı. Galatasaray'ın başında teknik sorumlu olarak Cladiou Taffarel sahaya çıktı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç Karabükspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

Karşılaşmanın ilk şutu ev sahibi takımdan geldi. 4. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında Lualua'nın ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı. 20. dakikada Burak'ın kafa vuruşunda kaleci Bora topu kontrol ederken, bu pozisyondan bir dakika sonra Galatasaray Sneijder ile etkili oldu. Ani gelişen atakta Sneijder sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karabük ekibi Galatasaray kalesinde iki tehlikeli pozisyon buldu. Dakikalar 26'yı gösterdiğinde, Lualua'nın ara pasında ceza sahasına hareketlenen Gökhan'dan önce ceza alanını terk eden Muslera topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi. Bu pozisyonun hemen ardından ise sol kanatta topla buluşan Ahmet İlhan'ın bekletmeden yerden şutunda, topu Muslera yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın 38. dakikasında sarı kart gören Semih Kaya, cezalı duruma düştü. Semih, Sanica Boru Elazığspor maçında takımını yalnız bırakacak.

41'de Galatasaray etkili geldi. Didier Drogba'nın yerden pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz'ın çektiği şutu kaleci Bora Körk ayaklarıyla kurtardı.Kardemir Karabükspor Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıya konuk takım etkili başladı. Selçuk İnan'ın yerden pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Wesley Sneijder hiç bekletmeden yerden pasını penaltı noktası üzerinde bomboş pozisyonda bulunan Burak Yılmaz'a verdi ancak Burak topla buluştuğu anda yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Galatasaray, Karabük'te golü buldu. Gelişen atakta Drogba'dan aldığı pasla ceza alanına giren Sneijder, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve sarı-kırmızılı takım skoru 1-0'a getirdi. Yıldız oyuncu ligdeki 3. golüne imza attı.

65'te Karabük, Galatasaray kalesini yokladı. Seric'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Birol Hikmet kaleye uzak bir mesafede olmasına rağmen şutunu çekti, top kaleci Muslera'da kaldı.

Bu kez Galatasaray etkili geldi. 71'de Riera'nın yerden pası ile altıpas bölgesine yakın bir yerde topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutu kaleci Bora Körk'ten döndü. Deumi topu uzaklaştırmak istedi ancak top altıpas üzerinde sol çaprazda bulunan Wesley Sneijder'e geldi. Sneijder'in gelişine çektiği şut kaleci Bora Körk'e çarpıp kornere çıktı.

Kalan dakikalarda, özellikle de uzatma dakikalarında beraberlik golü için Galatasaray kalesine yüklenen Karabükspor aradığı golü bulamadı ve sarı-kırmızılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.