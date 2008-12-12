Galatasaray yine 'Başkent'te

Turkcell Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne konuk olan ve sahadan 3-0 galip ayrılan Galatasaray, 15. haftayı da Ankara deplasmanında geçirecek. Sarı-kırmızılı takım bugün saat 20.00'de Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Lig TV'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.Galatasaray'da cezası nedeniyle Ayhan Akman ve sakat olan Kewell, Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemecek.Sarı-kırmızılı takımda Ankara'ya, Morgan De Sanctis, Aykut, Serkan Kurutuluş, Emre Aşık, Servet, Meira, Volkan Yaman, Hakan Balta, Mehmet Güven, Mehmet Topal, Barış, Aydın, Arda, Lincoln, Ferdi, Yaser, Nonda ve Baros götürüldü. Galatasaray'da cezalı olmasına rağmen Ayhan da kafilede yer aldı.Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde 75. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında şimdiye dek yapılan 74 maçta, sarı-kırmızılılar 39, kırmızı-siyahlılar ise 19 galibiyet elde etti. Taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın toplam 125 golüne, Gençlerbirliği 79 golle yanıt verdi.Geçen sezon yapılan maçları Galatasaray, İstanbul'da 3-2, Ankara'da da 1-0'lık skorlarla kazandı.Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 2 farkla üstünlüğü bulunuyor.Başkentteki 37 lig maçında Galatasaray 16, Gençlerbirliği 14 galibiyet alırken, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 53 gol atarken, Gençlerbirliği ise buna 46 golle karşılık verdi.İki takım arasında ligde yapılan son 5 maçı da Galatasaray kazandı.Sarı-kırmızılı ekip, 2005-2006 sezonunun ilk yarısında 2-1 yenildiği başkent temsilcisiyle daha sonra yaptığı 5 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.