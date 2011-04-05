-GALATASARAY YENİLGİLERLE TARİHE GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, aldığı yenilgilerle de tarihe geçti. Bu akşam deplasmanda Madical Park Antalyaspor'a 3-0 yenilerek, ligde 14. mağlubiyetini gören sarı-kırmızılı takım, ligin bitmesine henüz 7 hafta kala, ''Üç Büyükler'' içerisinde bir sezonda en çok yenilgi alan takım rekorunu kırdı. Galatasaray, ligde önceki hafta sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek, ezeli rakibinin bir sezondaki 13 maçlık yenilgi rekorunu egale etmişti. ''Üç Büyükler''de Fenerbahçe, 1987-1988 sezonunda toplam 13, Beşiktaş ise 1997-1998 sezonunda 12 yenilgi almıştı.