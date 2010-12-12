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Spor

GALATASARAY YENİLGİ REKORUNA KOŞUYOR İSTANBUL (A.A)

12 Aralık 2010 14:53

-GALATASARAY YENİLGİ REKORUNA KOŞUYOR İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün Gençlerbirliği'ne yenilerek toplam 8 mağlubiyete ulaşan Galatasaray, bir sezondaki yenilgi rekoruna koşuyor. Ligde önünde daha 18 maç bulunan ve bir sezonda şimdiden 8 yenilgiye ulaşan sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 52 sezonda en fazla 10 kez mağlup olmuştu.  Sarı-kırmızılı takım ligi 7. olarak tamamladığı 1969-70, 11. sırada tamamladığı 1981-82 ve 6. sırada tamamladığı 2003-04 sezonlarında 10 mağlubiyet almıştı. Galatasaray 1967-68, 1979-80, 1980-81, 1984-85, 1989-90 ve 2008-09 sezonlarında ise ligi 9'ar mağlubiyetle bitirmişti.  -GEÇTİĞİMİZ SEZONU ŞİMDİDEN EGALE ETTİ- Ligde geçen sezon 8 kez mağlup olan ''Cim Bom'' bu sezonun henüz 16. haftasında aynı sayıya ulaştı. Galatasaray 1963-64, 1973-74, 1974-75, 1991-92, 1995-96, 2006-07 ve 2009-10 sezonlarında ligi 8'er mağlubiyetle tamamlamıştı.  -1985-86'DA NAMAĞLUP- Tarihi başarılarla dolu olan Galatasaray, 1985-86 sezonunu yenilgisiz tamamlamasına rağmen averajla ikinci sırada yer almıştı.  Sarı-kırmızılılar, 1972-73, 1987-88, 1996-97 ve 1998-99 sezonlarını ise sadece 2'şer mağlubiyetle bitirmişti. Galatasaray, 1959, 1962-63, 1966-67, 1968-69, 1999-00, 2005-06 ve 2007-08 sezonlarında toplam 3 mağlubiyetle sezonu tamamlamıştı. 

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