-GALATASARAY YENİLGİ REKORU KIRDI İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a deplasmanda yenilerek toplam 11 mağlubiyete ulaşan Galatasaray, bir sezondaki yenilgi rekorunu kırarak tarihe geçti. Ligin bitimine 11 hafta kala 11 yenilgiye ulaşarak tarihinin yenilgi açısından en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 52 sezonda en fazla 10 kez mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı takım ligi 7. olarak bitirdiği 1969-70, 11. sırada tamamladığı 1981-82 ve 6. sırada bitirdiği 2003-04 sezonlarında 10'ar mağlubiyet almıştı. Galatasaray, 1967-68, 1979-80, 1980-81, 1984-85, 1989-90 ve 2008-09 sezonlarında ise ligi 9'ar mağlubiyetle bitirmişti. Ligde geçen sezon 8 kez mağlup olan ''Cim Bom'', 1963-64, 1973-74, 1974-75, 1991-92, 1995-96 ve 2006-07 sezonlarında ligi 8'er mağlubiyetle tamamlamıştı. Tarihi başarılarla dolu olan Galatasaray, geçmişini arıyor. Sarı-kırmızılılar, 1985-86 sezonunu yenilgisiz tamamlamasına rağmen averajla ikinci sırada yer almıştı. Galatasaray, 1972-73, 1987-88, 1996-97 ve 1998-99 sezonlarını ise sadece 2'şer mağlubiyetle bitirmişti. Galatasaray, 1959, 1962-63, 1966-67, 1968-69, 1999-2000, 2005-06 ve 2007-08 sezonlarında toplam 3 mağlubiyetle sezonu tamamlamıştı. -6. HAFTADAN BU YANA ÜST ÜSTE 2 GALİBİYET ALAMADI- Ligde bir türlü istikrarlı sonuçlar alamayan ve bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesypor'a 3-1 yenilmekten kurtulamayan Galatasaray, 6. haftadan sonra oynadığı maçlarda üst üste 2 maç kazanmayı başaramadı. En son, ligin 3. haftası ile 6. haftası arasında Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Bucaspor'u yenerek üst üste 4 galibiyet alan ''Cim bom'', 7. haftadan sonra üst üste galibiyet elde edemedi. İkinci yarıda Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray, dış sahada oynadığı tüm maçları ise yitirdi. İç sahada yaptığı Sivasspor, Eskişehirspor ve Bucaspor maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise Bursaspor, Gaziantepspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a yenilmekten kurtulamadı. Galatasaray, deplasmanda son oynadığı 3 maçta yenilirken, 4 maçtır da dış sahada kazanamadı. -BAROS, İBB'YE 6. GOLÜNÜ ATTI- Galatasaray'ın Çek yıldızı Milan Baros, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı bu sezon 4'üncü, toplamda 6. golünü attı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı takımının tek golüne imza atan Baros, bu sezon ilk yarıda da takımının 3-1 kazandığı maçta 3 gol birden atmıştı. Çek futbolcu, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında 1'er gol kaydetmişti. -TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ- Galatasaraylı taraftarlar, İBB'nin 3. golünden sonra futbolcuları protesto ettiler. ''Formayı çıkarın, defolun gidin'' diye küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, Misimoviç lehine tezahüratta bulundular. Taraftarlar ayrıca, ''Bu sezon yine taraftar şampiyon'' diye bağırdılar. Taraftarların oyundan alınırken Kazım Kazım'ı ıslıklamaları da dikkati çekti. Taraftarlar, maç bitmeden stadı terk ederken, futbolcuları da yuhaladılar. -İBB 58 HAFTA SONRA PENALTI KAZANDI- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ligde 58 maç sonra penaltı atışı kazandı. -İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR İLKİ BAŞARDI- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek, bir ilki gerçekleştirdi. Süper Lig'e çıktığı 2007-08 sezonundan itibaren ''Üç Büyükler''den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenen, ancak daha önce Galatasaray'ı mağlup edemeyen lacivert-turunculular, sarı-kırmızılı ekip karşısında ilk galibiyetlerini aldılar. İstanbul ekibi, 4. sezonunu geçirdiği ligde, Galatasaray ile daha önce yaptığı 7 maçın, 5'ini yitirip, 2 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı Ligdeki ilk sezonunda Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında ise rakibine 3-0 yenildi. İstanbul temsilcisi, 2008-09 sezonunda rakibine deplasmanda 2-0, sahasında ise 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Geçen sezon ise deplasmanda rakibiyle son dakikada attığı golle 1-1 berabere kalan lacivert-turunculular, sahasındaki maçı 1-0'lık skorla yitirdi. Bu sezon ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta da sarı-kırmızılılara 3-1 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 7 lig maçında Galatasaray'dan sadece 2 puan alabilmişti.