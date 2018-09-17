Galatasaray yeniden özlediği yerde

Fatih UZUNER / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray 2 sezon aradan sonra alışık olduğu turnuvada tekrar sahaya çıkıyor.

Sarı kırmızılılar 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak 2 sezon aradan sonra tekrar Şampiyonlar Ligi\'ne katılmaya hak kazandı. Şampiyonlar Ligi D Grubu\'nda yer alacak olan Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

Galatasaray yarın ilk maçında Türk Telekom Stadyumu\'nda karşılaşacağı Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile daha önce 2002/03 sezonunda yine Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşmış ve 2 maçta 1 galibiyet almıştı. Sarı kırmızılı ekibin o dönemki Stadı olan Ali Sami Yen\'de oynanan maçta Lokomotiv Moskova 2-1\'lik galibiyetle ayrılmış, temsilcimizin tek golü 72\'nci dakikada Hasan Şaş\'tan gelmişti. İkinci karşılaşmada ise Galatasaray, deplasmandan 2-0\'lık galibiyetle ayrılmıştı.

EVİNDE ASLAN

Lokomotiv Moskova\'yla beraber evindeki 53\'üncü maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar, bu maçtan önce oynadığı 52 karşılaşmadan 21 kez galip, 17 kez berabere ve 14 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarında en son iç saha maçını 8 Aralık 2015 tarihinde Astana ile oynamış ve 1-1\'lik beraberlikle ayrılmıştı.

EVİNDE 13 MAÇLIK SERİ

20 Ekim 1999 tarihinde oynanan Chelsea maçından sonra evinde oynadığı 13 maçta bileği bükülmeyen sarı kırmızılıların, 19 Mart 2002\'deki Barcelona mağlubiyetiyle yenilmezlik serisi sona erdi.

ÜST ÜSTE 5 MAÇ KAZANMA REKORU

Galatasaray, 2000/01 ve 2001/02 sezonları arasında evinde oynadığı Fransa\'nın Paris Saint-Germain, İspanya\'nın Deportivo La Coruna ile Real Madrid ve İtalya\'nın Milan ile Lazio takımlarını yenerek oynadığı 5 karşılaşmadan da galip ayrılmıştı.

2 sezonluk aranın ardından tekrar devler liginde mücadele edecek olan sarı kırmızılı ekip yarın saat 22:00\'da Türk Telekom Stadyumu\'nda Gianluca Rocchi\'nin yöneteceği maçta Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.