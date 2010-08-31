-GALATASARAY YENİ TRANSFERLERİ İMKB'YE BİLDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Galatasaray Kulübü, Zvjezdan Misimoviç ve Emiliano Insua transferlerinin mali ayrıntılarını İMKB'ye bildirdi. Almanya'nın Wolfsburg takımından transfer edilen Boşnak oyuncu Zvjezdan Misimoviç için kulübüne bonservis bedeli olarak, 3 taksitte 7 milyon Avro ödeneceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün Wolfsburg'a, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında 2 milyon 500 biner Avro, 2012-2013 sezonunda ise 2 milyon Avro ödeyeceği belirtildi. Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme yapan Zvjezdan Misimoviç'in ise yıllık 2 milyon 100 bin Avro sabit transfer ücreti ve 10 bin Avro maç başı ücreti alacağı kaydedildi. Öte yandan, Liverpool'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralanan Emiliano Insua için kulübe 750 bin Avro ödeneceği, oyuncuya da 1 milyon 60 bin Avro sabit transfer ücreti ve 8 bin Avro maç başı ücreti verileceği bildirildi.