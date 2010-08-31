T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY YENİ TRANSFERLERİ İMKB'YE BİLDİRDİ İSTANBUL (A.A)

31 Ağustos 2010 22:47

-GALATASARAY YENİ TRANSFERLERİ İMKB'YE BİLDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Galatasaray Kulübü, Zvjezdan Misimoviç ve Emiliano Insua transferlerinin mali ayrıntılarını İMKB'ye bildirdi. Almanya'nın Wolfsburg takımından transfer edilen Boşnak oyuncu Zvjezdan Misimoviç için kulübüne bonservis bedeli olarak, 3 taksitte 7 milyon Avro ödeneceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün Wolfsburg'a, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında 2 milyon 500 biner Avro, 2012-2013 sezonunda ise 2 milyon Avro ödeyeceği belirtildi. Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme yapan Zvjezdan Misimoviç'in ise yıllık 2 milyon 100 bin Avro sabit transfer ücreti ve 10 bin Avro maç başı ücreti alacağı kaydedildi. Öte yandan, Liverpool'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralanan Emiliano Insua için kulübe 750 bin Avro ödeneceği, oyuncuya da 1 milyon 60 bin Avro sabit transfer ücreti ve 8 bin Avro maç başı ücreti verileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24