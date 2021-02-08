Galatasaray yeni transferleri ile gülüyor

Galatasaray, Süper Lig'de averajla liderliğe yükselirken, son maçlarda ön plana yeni transferler çıktı. Mostafa Mohamed-Henry Onyekuru ikilisi, sarı-kırmızılılara 5 gollük katkı sağladı.

Galatasaray, ligde üst üste 5 maç kazanırken, son üç karşılaşmada alınan galibiyetlerde yeni transferlerin büyük katkısı oldu.

Onyekuru-Mostafa Mohamed ikilisi, sarı kırmızılılara 5 gollük katkı sağladı.

Gaziantep deplasmanında 2 gol atan Onyekuru, Medipol Başakşehir maçında da fileleri havalandırdı.

İlk kez Medipol Başakşehir maçında forma giyen Mostafa Mohamed ise penaltı golüyle Galatasaray kariyerine başladı.

Mısırlı futbolcu, Fenerbahçe maçını da boş geçmedi. 23 yaşındaki oyuncu, kaydettiği şık golle derbinin kazanılmasında önemli rol oynadı.

Diğer transferlerden Yedlin 8, Halil Dervişoğlu ise 5 dakika süre aldı. Gedson Fernandes ise karantina süreci nedeniyle henüz forma giyemedi.

Galatasaray'ın galibiyet serisinde, savunması da dikkat çekti. 5 maçta 13 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ağlarında sadece 2 gol gördü.

Muslera'dan müthiş dönüş

Sakatlıktan dönen Fernando Muslera da kurtarışlarıyla, kaldığı yerden devam ettiğini gösterdi.

Muslera, kalesine gelen 22 şuttan, 20’sini kurtarmayı başardı. Uruguaylı eldiven, Medipol Başakşehir maçında Giuliano'nun penaltısında da gole izin vermedi.

Fatih Terim’in öğrencileri 5 maçlık galibiyet serisinde Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında gol yemedi.

Kalesinde 18 gol gören Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı durumunda....