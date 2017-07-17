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Spor

Galatasaray yeni transferi duyurdu; Mariano'dan ilk açıklamalar

"Taraftarımız, sahada yüzde 200'ünü veren bir oyuncu görecek"

17 Temmuz 2017 17:36

Galatasaray, 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Mariano Ferreira'nın transferinin bitirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada oyuncunun kulübüne 4 milyon Euro, kendisine de yıllık 2.3 milyon Euro verileceği duyuruldu.

Mariano, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törenle kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. Galatasaray'da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen 31 yaşındaki sağ bek, şöyle konuştu:

"Teklif geldiğinde 2 kere düşünmeden kabul ettim. Galatasaray Türkiye'de şampiyonluğa oynayan, Avrupa'da adı bilinen bir takım. Östersunds ile bir maç daha oynayacağız. Taraftarımızla, saha avantajımızla turu geçeceğimizi düşünüyorum.

Taraftarımız, sahada yüzde 200'ünü veren bir oyuncu görecek. Bu formayı en iyi şekilde terletip başarılı olmak istiyorum. Umarım burada önemli başarılara imza atar, şampiyonluklar ve kupalar kazanırım.

Ofansif yönü güçlü bir sağ bekim. Defans anlamında da özellikle Fransa'da çok şey öğrendim. İkisi de olacak.

Taffarel'den Galatasaray hakkında olumlu bilgiler aldım. Transferimde etkili oldu. İstanbul ve camia hakkında da olumlu konuştu."

 

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