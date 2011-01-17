Galatasaray yeni stadına olaylı merhaba dedi

T24 - Galatasaray Kulübü ve Türk futbolu için beklenen gün olaylı geçti. Sarı-kırmızılı kulübün yeni stadı Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Arena, muhteşem bir gösteri ile kapılarını açarken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın stada gelmesiyle birlikte taraftarlarddan yuh sesleri duyuldu. Başbakan Erdoğan, Ajax maçı başlamadan bakanlarla birlikte stadı terk etti. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat da yaşanan olaylar nedeniyle Ajax maçının ilk yarısının sona erdiği anda Türk Telekom Arena Stadı'nı terk etti. Galatasaraylı taraftarlar ise maçın sonunu beklemeden statdan ayrıldı. Stadı terk eden taraftarlar koltuk minderlerini sahaya fırlattı. Daha önce yapılacağı açıklanan gösterilerin ikinci bölümü ise yapılmadı.



Polat: Sayın Başbakanımız bunu hak etmedi





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Galatasaray 0 - Ajax 0





Açılıştan notlar...

- Galatasaray'ın 2010-2011 futbol sezonunun ikinci yarısından itibaren maçlarını oynayacağı Türk Telekom Arena, yapılan çeşitli etkinliklerle hizmete girdi.

- Galatasaray ile Hollanda'nın ünlü ekibi Ajax arasında oynanacak açılış maçı öncesinde, çeşitli ses ve efekt gösterileri düzenlendi. 560 kişinin çalışarak hazırladığı gösterilerde Galatasaray'ın sembolü olan “Aslan” konsepti uygulandı.

- Gösteriler, Galatasaray'ın bugüne kadar Ali Sami Yen Stadı'ndaki başarılarını simgeleyen ögelerle de süslendi. Türk Telekom Arena üzerine kurulan hegzagon ekran vasıtasıyla, gösterilerin tamamı hem yeşil çim üzerine yapılan ekrana yansıtılıp, hem de bu ekranda gösterildi.

- Gösteriler için hazırlanan yaklaşık 2 metre çapındaki davullar, şovun önemli bir parçası olarak saha ortasında multimedya efektlerin desteğiyle kullanıldı.

- 90 dansçının gösterisiyle süslenen açılış törenlerinin ilk bölümü, stat dışında yapılan havai fişek gösterileriyle sona erdi.

- Açılış gösterilerini Kanadalı sanat ve multimedya yönetmeni Erick Villeneuve hazırladı.

- Öte yandan gösteriler için gerekli olan malzemenin 4 kamyonla İstanbul'a getirildiği bildirildi.



Başbakan stadı erken terk etti

Stada saat 19.30'da gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar, kulüp başkanı Adnan Polat tarafından kapıda karşılandı. Ancak Başbakan'ın stada gelişi anons edildiği anda Galatasaraylı taraftaların büyük bir bölümünün protestoda bulunduğu görüldü. Bunun üzerine daha önceden açılışta konuşma yapacağı belirtilen Erdoğan, konuşmasını iptal edip bakanlarla birlikte Türk Telekom Arena'yı terk etti. Tayyip Erdoğan ve Bakanlar'ın çıkışta öfkeli oldukları görüldü. Bu arada Başbakan'dan önce ilk konuşmayı yapması beklenen Spordan Sorumluı Devlet Bakanı Faruk Özak'ın da konuşmasından vazgeçtiği öğrenildi. Devlet Bakanı gemen Bağış "Bu yapılan nankörlük, sayın başbakanımızın bu stadın yapılışında büyük emeği var. Defalarca durma noktasına gelen bu stat inşaatı, başbakanımız sayesinde devam etti ve böyle mükemmel bir tesis ortaya çıktı" dedi.

Tarım ve Köyişleri bakanı Mehdi Eker ise, "Yapılanlar çok ayıp çok saygısızca" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Göksel Gümüşdağ, Türk Telekom Arena'nın açılışında yaşanan ıslıklı protestoyla ilgili olarak, "Bu yaşananları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bütün kulüp başkanları olarak stadı terk ediyoruz. Bu gerçekten çok üzücü bir durum" dedi.



Başbakan'dan sonra Polat da stadı terk etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Telekom Arena'nın açılışında taraftarın ıslıklı tepkisi nedeniyle stattan ayrılmasının ardından, bakanlar, federasyon yöneticileri, bazı kulüp başkanları ve son olarak da Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat da stadı terk etti. Adnan Polat, stat çıkışında yaptığı açıklamada, en kısa sürede acil durum toplantısı yapıp, bu protestoyu yapanları tespit edeceklerini söyledi.



Akgül: Galatasaray taraftarı bu kadar nankör olamaz



Bu arada Gençlik ve Spor Genel Müdürü Akgül de, statta yaşananların organize olduğunu düşündüğünü belirterek, "Bugün burada yaşananların tamamen organize olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı bu kadar nankör olamaz. Öyle olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü daha önce defalarca Galatasaray taraftarları böyle olmadığını ispatladı. Yaşananların Galatasaray taraftarı tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Organize bir hareketti, nasıl bir organizasyondu bilmiyorum ama çok kötü bir organizasyon yapıldı. Bu akşam çok kötü anılarla buradan ayrılıyoruz" dedi.



Özgener: Başbakan'a yapılanlar kabul edilemez

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mahmut Özgener, "Başbakan'a yapılanlar kabul edilemez. Bu stadın yapılmasında tabii ki Galatasaray camiasının payı büyüktür ancak, en büyük pay Başbakan Erdoğan'ındır" dedi. Özgener ayrıca, Bakan Egemen Bağış'ın tepkili sözlerini savunurken, "Bu yapılanlara karşı söylenen her söz doğrudur" diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, şu konuşmayı yaptı: "Değerli misafirler, sevgili Galatasaraylılar hoş geldiniz. Bugün tarihi bir gün. Takımımızda yeni bir dönem başlıyor. Stat dezavantajı, avantaja dönüşüyor. TT Arena'da büyük zaferlere imza atacağız. Bu stadın yapımında emeği geçen binlerce insan oldu. Ancak bu stadı yaparken, başından bu güne kadar her safhasında yardımcı olan sayın başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağolsun, varolsun. TT Arena'nın gücü ile takımımız uluslararası başarıları bu stada taşıyacaktır. Bizim sizden tek isteğimiz sürekli destektir. Yeni stadımız bereketli ve hayırlı olsun."



Hagi: Her şey yeni ve çok güzel

Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi de Türk Telekom Arena'nın açılışında yaptığı değerlendirmede, “Her şey yeni ve çok güzel. Ümit ediyorum ki bu gece çok güzel bir maç olur. Güzel bir gösteri olur. Yeni bir yıla başladık. Yeni bir statta ilk maçımıza çıkıyoruz. Ümit ediyorum ki iyi bir takım oluşturarak, taraftarlarımızı memnun ederiz” dedi. Rumen teknik adam, şu anda Galatasaray'ın geleceğini inşa etmeye çalıştıklarını aktararak, “Yine başarılarla dolu bir geleceğimiz olmasını istiyoruz. Yeni stadımız Ali Sami Yen'den daha büyük kapasitede. Ümit ediyorum ki oradaki başarılardan daha büyüklerine burada ulaşırız” ifadelerini kullandı.



Erzik: Platini bu sezon içinde gelecek

UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik de çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Erzik, 2005 yılında Şampiyonlar Ligi Finali'nin Olimpiyat Stadı'nda oynandığını hatırlatarak, “Çok da önemli ilginç bir finale ev sahipliği yaptık. 2009'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda son UEFA Kupası finali oynandı ve tarihe geçti. Şimdi Avrupa Ligi finali, Şampiyonlar Ligi ve önümüzde başka beklentiler var. 2016'yı alamadık ama 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası var. İnşallah bütün bunlar olur. Bu güzel stat UEFA kriterlerine uygun şekilde yapılmış. Sanıyorum ağustos ayından itibaren dört dörtlük bütün kriterlere uygun ve beklentileri olan bir stada kavuşuruz. Çok gerilere gitmeye gerek yok. Bu kadar büyük olanaklar yoktu. Türkiye tesisleriyle de gelecekte yapacağı ev sahipliklerine büyük bir hazırlık içinde” şeklinde konuştu. UEFA Başkanı Platini'nin açılışa gelemediğini kaydeden Erzik, “Başkanın bugün ve yarın Rusya'da toplantıları var. Dolayısıyla ama gelecek, hem de yakın bir zamanda gelecek. Bu sezonun içinde gelecek ve bir ziyareti olacak, bunun müjdesini ve teminatını şimdiden verebilirim. Önemli bir maçta tabi ki kendisi gelecek stadı görecek” dedi.



Maç 15 dakika geç başlatıldı

Galatasaray ile Ajax arasındaki açılış maçı 15 dakika geç başlatıldı. Daha önce 20.45'te başlayacağı açıklanan karşılaşma, saat 21.00'de başladı.



Taraftarlar gireceği tribünü bulmakta zorlandı

Taraftarlar özellikle metro ile geldiklerinde stada ulaşmakta fazla zorluk yaşamazken, gireceği tribünü bulmakta ise sıkıntı yaşadı. Kapılarda yer alan güvenlik görevlilerinin de bu konuda fazla bilgili olmamalarından dolayı, taraftarların zorlandığı görüldü.



