Galatasaray yeni sponsorunu arıyor

Galatasaray, transfer dönemine dev bir bütçeyle girmesini sağlayacak anlaşmaya imza atmak üzere.

Spor Toto Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayarak üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak kazanan Galatasaray, Türk Telekom’dan boşalan göğüs reklamı için yeni bir aday buldu.

Türk Telekom’un anlaşmasını uzatmama kararının ardından arayışlara giren sarı-kırmızılı kulüp, öncelikle Samsung ile görüşen ve şirketin 10 milyon Euro’luk teklifini değerlendirmeye alan Galatasaray, daha iyi bir teklif alacağını düşündüğü Gazprom ile de görüştükten sonra kararını verecek.

Sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki hafta şirket ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştireceği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılmanın verdiği avantajı, Gazprom ile yapacağı görüşmede kullanmak isteyen Galatasaray, 12 milyon Euro civarında bir teklif almaya hazırlanıyor. 5 yıllık anlaşma imzalayacak olan sarı-kırmızılı kulüp, böylece 60 milyon Euro’yu kasasına koymayı hedefliyor.

Gazprom, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin de resmi sponsorluğunu üstleniyor.



G.Saray'a Samsung'dan teklif



Dünyaca ünlü elektronik firması Samsung, Galatasaray'a göğüs forması reklamı için yılda 15 milyon euro teklif etti. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ise bu rakamı 20 milyon euro'ya çekmek için birçok uluslararası firma ile görüşmelerini sürdürüyor.