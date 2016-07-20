Galatasaray sezona kupayla başladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre’de kamp yapan Galatasaray, 2016 Uhren Kupası son maçında İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya geldi.

Sözcü'nün haberine göre, İsviçre kampındaki üçüncü, Uhren Kupası’nda ise ikinci maçına çıkan Galatasaray, Tissot Arena’daki zorlu mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve kupanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, İsviçre kampında daha önce Thun ile 1-1, 2016 Uhren Kupası ilk maçında Zürih’i de 3-0 ile geçmişti.

Stat: Tissot Arena

Hakemler: Nikolaj Hanni, Remi Zgrggen, Stephane de Almedia

Young Boys: Wölfli, Hadergjonaj, Wüthrich, Von Bergen, Bürgy, Gajic, Obexer (Lecjaks dk. 80 ), Duah (Alessandrini dk. 46 ), Frey, Zakaria (Aebischer dk. 46 ), Yuya

Yedekler: Bertone, Sulejmani, Gerndt, Ravet, Rochat, Sutter, Sanogo, Zbinden, Hoarau

Teknik Direktör: Adi Hütter

Maçtan dakikalar

14. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Bruma’nın, ceza sahası çizgisi üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlağın kaleci Wölfli’nin solundan ağlarla buluşması üzrine durum 0-1oldu.

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hadergjonaj’ın şutunda top kaleci Cenk’ten döndü. Dönen topu iyi takip eden Lecjacks’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 1-1 oldu.