Galatasaray yeni sezon için sahaya çıkıyor

Dün akşam idmanını yerel saatle 19:00'da medya mensuplarına kapalı olarak gerçekleştiren Galatasaray, bugün sezonun ilk hazırlık maçı için sahaya çıkacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam TSİ 20:30'da geçen sezon Macaristan 1. Ligi'nde yer alan Gyirmot ile Samorin kentinde bir idman maçı yapacak.

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Maicon, Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda'nın hazırlık karşılaşmasında yerlerini almaları beklenirken; kampa dahil edilmeyen Sneijder, Hakan Balta ve Nigel de Jong maça çıkmayacak.