T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray yeni sezon için sahaya çıkıyor

Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin sahne alması beklenirken; kampa dahil edilmeyen 3 oyuncu sahaya çıkmayacak

02 Temmuz 2017 12:48

Dün akşam idmanını yerel saatle 19:00'da medya mensuplarına kapalı olarak gerçekleştiren Galatasaray, bugün sezonun ilk hazırlık maçı için sahaya çıkacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam TSİ 20:30'da geçen sezon Macaristan 1. Ligi'nde yer alan Gyirmot ile Samorin kentinde bir idman maçı yapacak.

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler MaiconBafetimbi Gomis ve Younes Belhanda'nın hazırlık karşılaşmasında yerlerini almaları beklenirken; kampa dahil edilmeyen SneijderHakan Balta ve Nigel de Jong maça çıkmayacak.

ETİKETLER

Galatasarayilk maçne zamangomisbelhandamaiconmacaristansneijderhakan baltade jong

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24