T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA YARIN BAŞLAYACAK İSTANBUL (A.A)

26 Haziran 2011 13:59

-GALATASARAY, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA YARIN BAŞLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 26.06.2011 - Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu kötü bir şekilde bitiren Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. Teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getiren ve gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu takviye eden sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları için yarın sabah erken saatlerde bir araya gelecek.  Saat 09.00'da toplanacak sarı-kırmızılı teknik heyet ve oyuncular, sezonun ilk çalışma gününde çeşitli performans testlerine ve sağlık kontrollerine tabi tutulacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24