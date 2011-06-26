-GALATASARAY, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA YARIN BAŞLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 26.06.2011 - Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu kötü bir şekilde bitiren Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. Teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getiren ve gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu takviye eden sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları için yarın sabah erken saatlerde bir araya gelecek. Saat 09.00'da toplanacak sarı-kırmızılı teknik heyet ve oyuncular, sezonun ilk çalışma gününde çeşitli performans testlerine ve sağlık kontrollerine tabi tutulacak.