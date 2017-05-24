Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı

Galatasaray Futbol Takımı'nın gelecek sezon giyeceği klasik parçalı forması tanıtıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, futbolcular Wesley Sneijder, Fernando Muslera, Eren Derdiyok, Armindo Bruma, Garry Rodrigues, Semih Kaya ve Ahmet Çalık katıldı.

Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Öğüdücü, Galatasaray armasının ön plana çıkarıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Galatasaray Futbol Takımı'nın her zaman alıştığımız parçalı formasının yeni bir versiyonunu sunuyoruz. Bu sezon sunduğumuz forma, özellikle dünyadaki elit kulüpler kategorisinde ilk defa erken bir lansman yapıyoruz. Lig bitmeden Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu formasını tanıtıyoruz. Bu forma, bizim için çok değerli. Gündelik başarıların çok ötesinde 1905 yılından beri var olan kulübümüzün bu forması, geçmişten gelen başarıları simgeliyor. Hali hazırda Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı forması olma özelliğini de sürdürüyor. Rakip kulüplerin kamera şakası olarak nitelediği büyük başarılara imza atmış olan bu forma için bütün Galatasaray taraftarlarından büyük bir destek bekliyoruz. Takımımızın gelecek sezon bu formayla büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Bu sene sloganımız, 'Her şeyi konuşabilirsiniz ama birlik ve beraberlik zamanı. Önce arma' diyoruz."

Gelecek sezon parçalı formanın haricinde beyaz ve mor formaların da olacağını belirten Öğüdücü, "Beyaz ve mor formamız olacak. Yeni sezondaki mor formanın bir sürprizi var. Galatasaray'ın savaşçı ruhunu yansıtacak. Çok özel bir forma olacağına inanıyorum. Muhtemelen Aytemiz Alanyaspor maçında uygun olursa yeni sezon formamızı ilk defa giymeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Öğüdücü, Galatasaray'ın yıllık 350-400 bin adetle açık ara en çok forma satan kulüp olduğunu söyledi.

Tudor: "Formamız her zamanki gibi çok güzel"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Formamız her zamanki gibi çok güzel. Armamız, en önemli şey. Herkesin ve her şeyin üstünde. Göstereceğimiz performansla bu armayı onurlandırmamız lazım. Bundan önce yapılanlar ortada. Bizim de mutlaka bu mükemmel tarihi taçlandırmamız lazım. Futbolda kötü zamanlar olabiliyor. Bizim gibi üst düzey camiaların bu kötü zamanları kısa sürede atlatıp, eski zamanlarına dönmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.