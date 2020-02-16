Galatasaray'dan seriye devam

Galatasaray sahasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile BTC Turk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmayı evsahibi ekip 1-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 45'te Adem Büyük (penaltı) kaydetti.

Ligde üst üste 4 maç ağları havalandıran Adem Büyük, Galatasaray formasıyla çıktığı 27 resmi karşılaşmada 10 gol attı. Adem bunların 6'sını ligde kaydetti.

Ligde üst üste 6. galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 42'ye çıkarırken, üçüncü sıraya yükseldi.

Ligde üst üste 4. kez mağlup olan Btc Turk Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

Sergen Yalçın sonrası yoluna yeni teknik direktörü Kemal Özdeş ile devam eden Btc Turk Yeni Malatyaspor, ligdeki son galibiyetini 15 Aralık 2019'da Beşiktaş deplasmanında almıştı.