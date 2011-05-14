Galatasaray yeni başkanını yarın seçecek

T24 - Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı yarın seçilecek. Seçimlerde, Mehmet Helvacı, Ünal Aysal ve Turgay Kıran kulübün 34. başkanı olabilmek için önemli bir yarışa girecekler.
Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü seçim genel kurulu Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak kongrede başkanlık yarışı 3 aday arasında geçecek.
Seçimlerde, Mehmet Helvacı, Ünal Aysal ve Turgay Kıran kulübün 34. başkanı olabilmek için önemli bir yarışa girecekler.
Üyeler seçimlerde, Mehmet Helvacı için kırmızı, Ünal Aysal için sarı, Turgay Kıran için ise gri renkli oy pusulalarını kullanacaklar.
Yeni başkan 3 yıl için seçilecek
Galatasaray'da yenilenen kulüp tüzüğüne göre, yarın seçilecek olan başkan ilk kez 3 yıl için göreve gelecek.
Eski tüzüğe göre başkanlar 2 yıllık dönemler için seçilirken, yarın belirlenecek başkan ise sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıllık bir dönem için göreve gelecek ilk isim olacak.
Galatasaray'ın yarın gerçekleştirilecek genel kurulunda yaklaşık 11 bin üyeden kaydı açık ve aidatlarını ödemiş olan 6 bin 988 kişi, oy kullanma hakkına sahip olarak sandık başına gidebilecek.
Saat 10.00'da başlayacak kongrede oy verme işlemi saat 15.00'de bitecek. Üyeler 24 sandıkta oy kullanacak.
Başbakan adayları ve listeleri
Galatasaray'da başkan adayları Ünal Aysal, Mehmet Helvacı ve Turgay Kıran'ın yönetim kurulu aday listelerinde yer alan isimler şöyle:Ünal Aysal:
Asil: Semih Haznedaroğlu, Ali Dürüst, Sedat Doğan, Celal Gürcan, Mete Başol, Refik Arkan, Adnan Öztürk, Ali Gürsoy, Aka Gündüz Özdemir, Adnan Nas.
Yedek: Ahmet Ocaklı, Abdurrahim Albayrak, Emir Sarıgül, Mehmet Cibara, Necati Demirkol.
Mehmet Helvacı:
Asil: Münir Hamamcıoğlu, Dursun Buğra, Şerif Kaynar, Ahmet Suat Ertem, M.Nedim Ölçer, Doğan Yalçınkaya, Vedat Eşkinat, Atilla Kınay, Mecit Mert Çetinkaya, Ahmet Işık Aykut.
Yedek: Giray Güngör, H.Selim Sanver, İbrahim M. Okumuş, Serdar Ciner, M.Murat Yücaoğlu.
Turgay Kıran:
Asil: Ahmet Özdoğan, Emel Çabukoğlu, Ozan Korkut, Tuncer Hunca, Orhan Sürek, Metin Öztürk, Pelin Atılgan Çobanoğlu, Cenap Yener, Ömer Tümay, Serol Acarkan.
Yedek: Gözde Büyükeroğlu, Zeynep Banu Dalaman, Mehmet Emir Oflaz, Murat Bekdik, Cemal Murat Akar.
Kulüp 96. seçim döneminde 34. başkanını seçecek
Galatasaray Kulübü, 96. seçim döneminde 34. başkanını yarın yapılacak olağanüstü genel kurul
toplantısında seçecek.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurulda, başkanlığa talip olan Ünal Aysal, Mehmet Helvacı ve Turgay Kıran yarışacak.
Sarı-kırmızılı kulübün 106 yıllık tarihinde, şimdiye dek 33 kişi başkanlık yaparken, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, 1905-1914 tarihleri arasında üst üste 10 yıl süreyle başkanlık görevini üstlendi. Yen, 1 yıllık aradan sonra üst üste 4 yıl daha sarı-kırmızılı kulübe başkanlık yaptı ve 15 yıl Galatasaray Kulübü'ne başkanlık yaparak ulaşılması güç bir rekoru da eline geçirdi.
Galatasaray kulübü başkanları
Galatasaray Kulübü'ne şimdiye dek başkanlık yapan kişiler ve görev dönemleri şöyle:
Dönem Başkan
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1905-18, 1925 Ali Sami Yen
1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş
1925 Ali Haydar Şekip
1926 Ahmet Robenson
1927 Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29 Necmettin Sadak
1929-30 Abidin Daver
1930-31, 1933 Ahmet Kara
1931-32 Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal
1933 Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36 Ethem Mememencioğlu
1936-37 Saim Gogen
1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu
1939 Nizan Nuri
1939 Adnan Akıska
1940-42 Tevfik Ali Çınar
1942-43 Osman Dardağan
1944-46 Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68 Suphi Batur
1953, 1962-64 Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu
1957-59 Sadık Giz
1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt
1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96 Alp Yalman
1996-2001 Faruk Süren
2001-2002 Mehmet Cansun
2002-2008 Özhan Canaydın
2008-2011 Adnan Polat