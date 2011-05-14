Galatasaray yeni başkanını yarın seçecek

T24 -

Yeni başkan 3 yıl için seçilecek

Başbakan adayları ve listeleri

Kulüp 96. seçim döneminde 34. başkanını seçecek



Galatasaray kulübü başkanları

Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü seçim genel kurulu Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak kongrede başkanlık yarışı 3 aday arasında geçecek.Seçimlerde, Mehmet Helvacı, Ünal Aysal ve Turgay Kıran kulübün 34. başkanı olabilmek için önemli bir yarışa girecekler.Üyeler seçimlerde, Mehmet Helvacı için kırmızı, Ünal Aysal için sarı, Turgay Kıran için ise gri renkli oy pusulalarını kullanacaklar.Galatasaray'da yenilenen kulüp tüzüğüne göre, yarın seçilecek olan başkan ilk kez 3 yıl için göreve gelecek.Eski tüzüğe göre başkanlar 2 yıllık dönemler için seçilirken, yarın belirlenecek başkan ise sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıllık bir dönem için göreve gelecek ilk isim olacak.Galatasaray'ın yarın gerçekleştirilecek genel kurulunda yaklaşık 11 bin üyeden kaydı açık ve aidatlarını ödemiş olan 6 bin 988 kişi, oy kullanma hakkına sahip olarak sandık başına gidebilecek.Saat 10.00'da başlayacak kongrede oy verme işlemi saat 15.00'de bitecek. Üyeler 24 sandıkta oy kullanacak.Galatasaray'da başkan adayları Ünal Aysal, Mehmet Helvacı ve Turgay Kıran'ın yönetim kurulu aday listelerinde yer alan isimler şöyle:Asil: Semih Haznedaroğlu, Ali Dürüst, Sedat Doğan, Celal Gürcan, Mete Başol, Refik Arkan, Adnan Öztürk, Ali Gürsoy, Aka Gündüz Özdemir, Adnan Nas.Yedek: Ahmet Ocaklı, Abdurrahim Albayrak, Emir Sarıgül, Mehmet Cibara, Necati Demirkol.Asil: Münir Hamamcıoğlu, Dursun Buğra, Şerif Kaynar, Ahmet Suat Ertem, M.Nedim Ölçer, Doğan Yalçınkaya, Vedat Eşkinat, Atilla Kınay, Mecit Mert Çetinkaya, Ahmet Işık Aykut.Yedek: Giray Güngör, H.Selim Sanver, İbrahim M. Okumuş, Serdar Ciner, M.Murat Yücaoğlu.Asil: Ahmet Özdoğan, Emel Çabukoğlu, Ozan Korkut, Tuncer Hunca, Orhan Sürek, Metin Öztürk, Pelin Atılgan Çobanoğlu, Cenap Yener, Ömer Tümay, Serol Acarkan.Yedek: Gözde Büyükeroğlu, Zeynep Banu Dalaman, Mehmet Emir Oflaz, Murat Bekdik, Cemal Murat Akar.Galatasaray Kulübü, 96. seçim döneminde 34. başkanını yarın yapılacak olağanüstü genel kurultoplantısında seçecek.Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurulda, başkanlığa talip olan Ünal Aysal, Mehmet Helvacı ve Turgay Kıran yarışacak.Sarı-kırmızılı kulübün 106 yıllık tarihinde, şimdiye dek 33 kişi başkanlık yaparken, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, 1905-1914 tarihleri arasında üst üste 10 yıl süreyle başkanlık görevini üstlendi. Yen, 1 yıllık aradan sonra üst üste 4 yıl daha sarı-kırmızılı kulübe başkanlık yaptı ve 15 yıl Galatasaray Kulübü'ne başkanlık yaparak ulaşılması güç bir rekoru da eline geçirdi.Galatasaray Kulübü'ne şimdiye dek başkanlık yapan kişiler ve görev dönemleri şöyle:

Dönem Başkan

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1905-18, 1925 Ali Sami Yen

1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş

1925 Ali Haydar Şekip

1926 Ahmet Robenson

1927 Adnan İbrahim Pirioğlu

1928-29 Necmettin Sadak

1929-30 Abidin Daver

1930-31, 1933 Ahmet Kara

1931-32 Tahir Kevkep

1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal

1933 Fethi İsfendiyaroğlu

1934-36 Ethem Mememencioğlu

1936-37 Saim Gogen

1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu

1939 Nizan Nuri

1939 Adnan Akıska

1940-42 Tevfik Ali Çınar

1942-43 Osman Dardağan

1944-46 Muslihittin Peykoğlu

1946-50, 1965-68 Suphi Batur

1953, 1962-64 Ulvi Yenal

1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu

1957-59 Sadık Giz

1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt

1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin

1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras

1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar

1990-92, 1992-96 Alp Yalman

1996-2001 Faruk Süren

2001-2002 Mehmet Cansun

2002-2008 Özhan Canaydın

2008-2011 Adnan Polat





