Galatasaray, yarın yeni başkanını ve yönetimini belirliyor

Galatasaray Kulübü'nün 100. dönem yönetiminin belirleneceği seçimli genel kurul 20 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

Oy kullanma hakkına sahip 7 bin 688 üye için 18 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi tamamlanacak.

Olağanüstü genel kurulda, mevcut başkan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık için yarışacak. Genel kurul üyeleri Özbek için kırmızı, Mustafa Cengiz için ise sarı renk oy pusulalarını kullanacak.

Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu aday listeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

Dursun Özbek

Asil üye: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Hasan Murat Atay, Ural Aküzüm ve Ali Yüce.

Yedek üye: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.

Mustafa Cengiz

Asil üye: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

Yedek üye: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.

(İstanbul/DHA)