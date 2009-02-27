



Galatasaray Bayan Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Rusya'nın Chevakata takımını 55-49 yenerek, yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, yarı finalde kupadaki bir başka Rus temsilcisi Dinamo Kursk ile eşleşti.



Galatasaray Bayan Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta iki takım da dış atışlarda etkili olurken, ilk periyot 14-14 berabere sonuçlandı.



2. periyotta savunmasını sertleştirerek rakibine fazla sayı şansı tanımayan Galatasaray, Augustus ve Young ikilisiyle bulduğu sayılarla devreyi 26-20 önde tamamladı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, organize hücumlar sonucunda kaydettiği sayılarla 3. periyodu da 41-34 üstün geçti.



Sarı-kırmızılı takım, son periyotta rakibinin istekli mücadelesi karşısında kontrollü bir oyun ortaya koyarak, karşılaşmadan 55-49 galip ayrıldı.



Deplasmanda yapılan karşılaşmada rakibini 79-65'lik skorla yenen sarı-kırmızılı takım, bugün aldığı sonuçla yarı finale yükselerek, geçen sezonki başarısını yineledi.



Galatasaray, yarı finalde kupadaki bir başka Rus temsilcisi Dinamo Kursk ile eşleşti.



Galatasaray ile Dinamo Kursk arasındaki yarı finalin ilk maçı, 12 Mart Perşembe günü Rusya'nın Kursk kentinde, rövanşı ise 19 Mart Perşembe günü İstanbul'da yapılacak ve finalist takım belirlenecek.



Yarı finaldeki diğer mücadele ise Rusya'nın Dinamo Moskova ile İtalya'nın Cras Basket Taranto ekipleri arasında olacak.