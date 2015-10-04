Galatasaray, Wesley Sneijder'le sözleşmesini 2 yıl uzattı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Galatasaray'la olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Galatasaray KAP'a konuyla ilgili bildirimde bulundu. Sneijder 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray, yarın Türk Telekom Arena’da Sneijder için bir imza töreni gerçekleştirecek. Ali Sami Yen Medya Center’da düzenlenecek olan imza töreni 4 Ekim Pazar saat 13:15’te gerçekleştirilecektir.



2013 yılının başında İtalyan Kulübü İnter'den transfer edilen Wesley Sneijder, 2018 yılının Mayıs ayına kadar Galatasaray'la olan sözleşmesini yeniledi. Hollandalı yıldız futbolcu sözleşmesinin biteceği tarihte 34 yaşında olacak. Sneijder, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 111 resmi maçta 37 gol kayderken, Hollanda Milli Takımı ile de 116 maçta 28 gol attı.



Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, Galatasaray, Hollandalı yıldız futbolcusu Wesley Sneijder ile olan sözleşmesini uzattığını ve alacağı ücreti KAP'a bildirdi.



İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;



"Profesyonel futbolcumuz Wesley Sneijder'in sözleşmesi 2016-2017 ve 2017-2018 futbol sezonları için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya ilgili herbir sezon için 3.200.000 Euro sabit transfer ücreti, 1.300.000 Euro imza ücreti ve 20.000 Euro maç başı ücret (Süper Lig maçları, UEFA maçları ve Türkiye Süper Kupası maçı) ödenecektir. Ayrıca futbolcu her bir sezonda Türkiye Süper Lig Şampiyonluğunda 250.000 Euro, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalındığında 250.000 Euro ve UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu durumunda 500.000 Euro bonus daha almaya hak kazanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."