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Spor

Galatasaray Voleybol Takımı'na saldırı!

Galatasaray, Genç Bayan Voleybol Takımı'na yapılan saldırıyı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla kınadı

24 Haziran 2012 22:07

Galatasaray Kulübü, üzerinde Fenerbahçe forması bulunan taraftarların Genç Voleybol Takımı sporcularına saldırdığını açıkladı.

 
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "25-30 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası için Ankara'ya gitmekte iken, Bolu'da verilen mola esnasında Galatasaray Genç Bayan Voleybol Takımı'na mızın oyıuncularına, ayn yöne gitmekte oldukları belirtilen, üzerinde Fenerbahçe formaları bulunan ve taraftar olduğu iddia edilen bir grubun saldırıda bulunduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
 
Görüntüleri bir internet sitesinde de yayınlanan bu saldırı esnasında takımımız oyuncularıyla birlikte yemek yemekte olan Yeşilyurt Genç Bayan Voleybol Takım oyuncuları da aynı şekilde mağdur olmuşlardır.
 
Sporun anlamı konusunda hiçbir fikirleri olmadığı açık olan ve sadece saldırarak kendilerini varedebilen bir güruhun, henüz yaşları 16-17 olan genç kız sporcularımıza yönelik bu barbarca saldırısını nefretle kınıyoruz." denildi.
 

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