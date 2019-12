Galatasaray ve Valencia, Topal konusunda anlaştı

T24 - Galatasaray Kulübü, futbolcusu Mehmet Topal'ın transferi için İspanyol Kulübü Valencia ile anlaştı. Transferin, sağlık kontrolü sonrası gerçekleşeceği açıklandı. Bu arada Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun Mayıs ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantı ardından açıklamalarda bulunana Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat eleştirilere yanıt verdi. Polat, "Bizim değerlendirmemezi sadece profesyonel futbolla yapıyorsanız, o zaman suçlu aramayın, tek suçlu benim. Benim yönetim kurulu üyelerimin hepsi benimle görüşerek karar alır" derken sinirli olduğu da gözlendi.





Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Mehmet Topal'ın İspanya'nın Valencia takımına transferi için taraflar arasında her türlü konuda anlaşma sağlanmıştır. Mehmet Topal'ın Valencia'ya transferi, yapılacak olan sağlık kontrolü sonrasında gerçekleşecektir'' denildi.





Galatasaray ile yaklaşık 5 milyon euroya anlaştığı öğrenilen İspanyol ekibinin, Mehmet Topal ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.







Polat'tan eleştirilere yanıt







Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Adnan Polat, ikinci başkan Mehmet Helvacı ve yönetim kurulundan bazı üyeler de katıldı.





Başkan Polat, toplantıda yaptığı konuşmada eleştirilere cevap verdi. Konuşmasında sinirli olduğu gözlenen Polat, Galatasaray Kulübü'nün sadece profesyonel futboldan ibaret olmadığını vurgulayarak, ''Bizim değerlendirmemezi sadece profesyonel futbolla yapıyorsanız, o zaman suçlu aramayın, tek suçlu benim. Benim yönetim kurulu üyelerimin hepsi benimle görüşerek karar alır'' dedi.





Futbol şubesindeki üyelerden Haldun Üstünel ve Murat Yalçındağ ile Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin'in attıkları her adımda kendisiyle istişare ettiğini anlatan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Siz sanıyor musunuz biz yoldan geçen futbolcuyu alıyoruz. Bu oyuncuların kasetleri izleniyor, teknik heyet izliyor, aylar süren görüşmelerden sonra alınıyor. Bu kadar basit bir olay değil.''





Başkan Polat, Türkiye'de bütün değer ölçüsünün futbol topunun çizgiyi geçmesine endeksli olduğunu savunarak, 'Halbuki profesyonel futbol buz dağının görünen kısmıdır. Aşağıda görünmeyen çok şey var. Artık bitme durumuna gelmiş bir stat vardır. Burada ciddi çalışmalar, mücadeleler vardır. Tüzük çalışmaları var'' ifadelerini kullandı.







'Sıkı bütçe politikası yapıyoruz'







Sıkı bir bütçe politikası yaptıklarını anlatan Polat, ''Bu sıkıntıyı 3 sene yaşayacağız. Futbol takımımızın Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne girememesi, bizi nakit akışında ciddi bir sıkıntıya sokacak'' dedi.





Adnan Polat, Galatasaray'ın uzun süre şampiyon olamadığı dönemlerin varlığından bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Bazen futbolda arzu etmediğiniz şeyler olabiliyor. Başarısızlığın bir nedeni olmuyor, birçok olumsuzluk oluyor ve başarısızlık ortaya çıkıyor. Galatasaray şampiyon değilse başarılı gösterilemez.





Sezon başını hatırlayalım... Dünyanın elit antrenörler listesinde ilk 10'a girmiş teknik direktörünü getirdik. Türkiye buna inanamadı. Dünya Kupası'na giden 4 oyuncumuz var. Türkiye kupaya gitseydi, belki de Dünya Kupası'nda 16 oyuncumuz olacaktı. Dünyanın en iyi futbolcularını ve en iyi teknik direktörünü getirerek en iyi takımı kuramıyorsunuz. Kimya tutmayabiliyor, aksilikler arka arkaya gelebiliyor.''







'Her şeyi kötü gösterip moral bozmanın anlamı yok'







Başkan Polat, Divan Kurulu üyelerine seslenerek, Galatasaray'da her şeyi kötü göstererek, herkesin moralini bozmanın anlamının olmadığını söyledi.





''Zaten futboldan dolayı insanların üzüldüğünü biliyorum'' diyen Adnan Polat, şu ifadeleri kullandı:





''Burada en çok üzülenler yönetim kurulu, kulüp üyeleri, oynayan sporcular ve teknik heyettir. Yönetim kurulundakiler dışardakilerden 10 misli fazla üzülür. Futbol kötü gitti diye karalar bağlayıp, dünyaya küsmenin anlamı yok. Biz Galatasaraylıyız, karalar bağlamanın anlamı yok. Futbol nedeniyle ağlayarak, kendimizi pasifize edemeyiz. Çok fazla işimiz var. Bu çalışmaların neticeleri zaman içinde çıkacak, kötü günler bitecek. Kıştan sonra bahar gelmiştir. Galatasaray'da da gelecektir. Biz kenetlenip bir yumruk şeklini almalıyız.''





Divan Kurulu üyelerinden medyada yazılan her şeye itibar göstermemelerini isteyen Polat, ''Guti ile alakamız yok. Bana bir dönem Alman ve İtalyan milli takımını aldırttılar. Bunları biliyor ve burada tartışma konusunu yapıyorsunuz'' diyerek sitemde bulundu.