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Spor

Galatasaray ve UNICEF'ten iş birliği

Sarı-kırmızılılar, UNICEF'in iş birliğine vardığı sayılı kulüplerden oldu

20 Eylül 2017 15:12

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) ile iş birliğine imza attı. Sarı-kırmızılı camia, Başkan Dursun Özbek, yöneticilerden Ali Öğüdücü, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü Sanem Bilgin Erkurt'un katılım sağladığı tören ile UNICEF ile işbirliğini resmen duyurdu.

Galatasaray, bu anlaşmayla birlikte UNICEF’in dünyada spor alanında kurumsal iş birliği yaptığı sayılı kulüpler arasına girecek. UNICEF ile imzalanan iş birliği için gerçekleştirilen törende, Galatasaraylı sporcuların çocuklar için dileklerini paylaştığı filmin gösterimi de yapıldı. 

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