Galatasaray ve Turkcell iş birliği başladı

Galatasaray, Turkcell ile bir iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Taraftarlarımızdan 'Sarı, Kırmızı ve Şampiyon' paketlerinden birini alarak kulübümüze destek olmalarını bekliyoruz. Hem kulübümüz hem de taraftarlarımız kazanacak. Böyle güzel bir proje için Turkcell'e teşekkür ediyorum. Dünya'da bu projenin örneği yok. Bu proje ile çatı kuruyoruz. Bir mekan, bir ev düşünün, bütün Galatasaray ailesi, Edirne'den Van'a kadar burada topluyoruz. Burayı Galatasaray'ın evi olarak düşünün, her olayı yaşamak, her olayı paylaşmak gibi düşünün. Bu çatının altına gelmek, Galatasaray'ı anında birebir yaşamak ile aynı şey. Bu Galatasaray'ın özlediği bir şey. Bu anonim bir çıkış projesi. Herkes bir şey deniyor, bir şey yapıyor. Buradaki amaç taraftarı ve camiayı bütünleştirmek. Bu amaca giderken, Turkcell ile birlikte bu projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Turkcell'e Galatasaray'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi

"Galatasaray'a yüksek seviyede gelir projesi"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Bu iş ortaklığı, Galatasaray'a yüksek seviyede gelir projesi. 150, 200 milyon rakamlarına ulaşabiliriz. Bu projeyi başarıya götürmek zorundayız. Başarılı olduktan sonra her Galatasaraylı'nın 'Ben de o projenin içerisindeyim' deme hakkı var. Galatasaray'a bu proje finansal anlamda büyük destek verecek. Taraftarlarımıza bu sevince ortak olmaya davet ediyorum. Mutlu anlar, başarılar paylaşılarak çok büyüyor. Galatasaray ayrıca camiasını bir çatı altında toplama anlamında ilk olmanın mutluluğunu yaşıyor. Taraftarlarıma sesleniyorum, gelin bu başarının ortağı olalım. Nasıl bireyler, şirketler, kulüpler, bu dijital ekonomide yer almaya çalışıyorsa, bugünkü anlaşmada da bu var. Galatasaray için ayrıca sürdürülebilir ekonomik bir gelir yaratacağız. Bu vizyonun bir parçası olmak, Turkcell olarak bizi çok mutlu ediyor. Galatasaray ile dünyada ilkleri yapmak istiyoruz. Galatasaray'a Turkcell'i seçtikleri için ve bize bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın gollerini cebe göndereceğiz"

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ise, "Tarihi bir olaya imza atıyoruz. Çok güzel bir çalışma ortaya kondu. Turkcell olarak ilkleri yapan bir markayız. Turkcell olarak dünyaya örnek oluyoruz, fark yaratıyoruz. Türkiye'nin güzide kulüplerinden Galatasaray ile yeni bir olaya öncü olmak istiyoruz. Taraftarlarımız dijital değişim yaşıyor, dijital değişim hayatın her alanında var. Her 12-13 dakikada bir insanlar telefonlarına bakıyor. Kazan-kazan hedefiyle yola çıktık. İlk adım taraftar destek paketleri. 15 Ocak itibariyle satışa sunulacak. 'Sarı, Kırmızı ve Şampiyon' paketleri var. Şampiyon paket içeriğinde GollerCepte uygulaması var. Galatasaray'ın oynadığı tüm maçlardaki golleri taraftarların cebine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Projenin detayları

Proje hakkında bilgiler veren Bütün, "Kulüple ilgili haberlere buradan ulaşabilecekler. Her golde taraftarlar 100MB internet kazanacak. Devir fotoğraf ve video devri. Maça giden taraflar çok fazla fotoğraf ve video çekiyorlar. Bu nedenle bulut uygulamamız olan Life Box uygulaması da bu pakette olacak ve 5GB'lık hafızası olacak. Ayrıca kulübün melodileri ve marşları olacak. 'Çalarken Dinlet' uygulaması bu projede olacak. Ayrıca 'fizy'nin radyo uygulaması olacak. Ayrıca BİP uygulamasından 'Her yöne 500 DK' arama olacak. Paketleri almak çok kolay, 2200 GS9 yazarak kulüplerine destek olarak, dijital bağlarını da güçlendirecekler" dedi.

Galatasaraylıları ürküten bir bedel olmayacak

Her Galatasaraylı'nın kullanmak isteyeceği bir uygulama olacağını ifade eden Bütün, "Çok heyecanlı, keyifli ve güzel bir gün. Bu anlaşmanın en önemli tarafı ikinci fazı. İkinci fazda mobil uygulama olacak. Bütün Galatasaraylıların bu uygulamayı cep telefonuna indireceklerini düşünüyorum. Galatasaray ile ilgili haberlere ulaşacaklar, alışveriş yapabilecekler, maça gitmek istiyorlarsa buradan işlem yapabilecekler. Ne yapmak istiyorlarsa buradan yapabilecekler. Galatasaraylıları ürküten bir bedel olmayacak. Her Galatasaraylı'nın kullanmak isteyeceği bir uygulama olacak. Gerçek anlamda bir devrim olacak. Hem Turkcell ve hem de Galatasaray büyük emek veriyor. Bu proje hem Galatasaray'a hem de Turkcell'e yakışacak" şeklinde konuştu.

"Bu projeye destek için herkesi davet ediyorum"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Turkcell ile yaptığımız bu iş ortaklığını iki önemli noktası var. Birincisi, bir çatı kurarak Galatasaraylıları burada toplayacağız. İkincisi ise dünyada futbol ekonomisinin geldiği duruma bakarsak, dijital ortamdaki birliktelikler, büyük katkılar sağlıyor. Herkesin küçük çapta katkısıyla büyük bir ekonomi yaratabiliriz. Bu projenin sonu yok, dünyada 30-35 milyon taraftarımız olduğunu düşünürsek, bunun 1 milyonun harekete geçirsek bile inanılmaz büyük rakamlar ortaya çıkıyor. Galatasaray'ın beklentisi 150 milyon ile onun üzerine çıkacak rakamlar. Ayrıca hep beraber yapacağımız bir iş olacak. Galatasaray tarihinin en büyük projesi olacak. Galatasaray'ın dünya markası olarak en üst seviyeye çıkması adına herkesi davet ediyorum. Hep beraber şampiyonluklar yaşayalım, hep beraber sevinelim. Bütün Galatasaraylıları davet edelim" ifadelerini kullandı.