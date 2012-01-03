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Spor

Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarına ceza yok İSTANBUL (A.A)

03 Ocak 2012 18:28

-Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarına ceza yok İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Galatasaray Kulübü, kulüp başkanı Ünal Aysal ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'e ceza verilmedi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda, 29 Aralık 2011 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan ''Kamuoyuna Duyuru'' başlıklı açıklaması nedeniyle Galatasaray Kulübü'nün ve kulüp başkanı Ünay Aysal'ın, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından kurula sevk edildiği, ancak isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği bildirildi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in de 30 Aralık 2011 tarihinde basında yer alan açıklamalarının sportmenliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kurula sevk edildiği, fakat isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

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