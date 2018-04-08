Galatasaray ve Medipol Başakşehir kulüplerinden Ağaoğlu'na tebrik

İSTANBUL,(DHA)

Trabzonspor Kulübü\'nün 73\'üncü Olağanüstü Genel Kurulu\'nda başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu\'na Galatasaray ve Medipol Başakşehir kulüplerinden tebrik mesajları geldi.

Sarı kırmızılı kulüp sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı tebrik mesajında, \"Trabzonspor Kulübü\'nün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu\'nda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu\'nu tebrik eder, Türk sporu için hayırlı olmasını dileriz\" ifadelerine yer verdi.

Medipol Başakşehir Kulübü ise eski başkan Muharrem Usta\'ya teşekkür, yeni başkan Ahmet Ağaoğlu\'nu ise tebrik ederek, \"Sayın Muharrem Usta\'ya, Trabzonspor Kulübü\'ne vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu\'nda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu\'nu tebrik eder, başarılar dileriz\" mesajını paylaştı.